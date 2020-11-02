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Меган Фокс обвинила экс-супруга Брайана Остина Грина в том, что он намеренно изображает ее плохой матерью

Меган Фокс обвинила экс-супруга Брайана Остина Грина в том, что он намеренно изображает ее плохой матерью

С момента расставания Меган Фокс и Брайана Остина Грина прошло уже несколько месяцев. И хотя их разрыв был довольно мирным (во всяком случае, публичных скандалов между супругами не было), на деле все оказалось далеко не так гладко. Похоже, у пары есть некоторые разногласия в отношении воспитания детей: восьмилетнего Ноа, шестилетнего Боди и четырехлетнего Джорни. Вчера 47-летний Грин поделился в инстаграме снимком с младшим сыном и показал, как весело они отметили Хэллоуин. 34-летней Фокс же эта публикация безобидной не показалась — она обвинила бывшего мужа в том, что он специально показывает ее плохой матерью.


Брайан Остин Грин с сыном Джорни

Почему Джорни должен быть на этой фотографии? Совсем не сложно обрезать его или выбрать снимки, на которых нет детей. Вчера мы вместе с ними здорово отметили Хэллоуин, и стоит обратить внимание на то, что они отсутствуют в моих соцсетях. Я знаю, что ты любишь своих детей. Но я не знаю, почему ты не можешь перестать использовать их для "показухи" в своем инстаграме. Ты так одурманен тем, чтобы изображать меня в роли отсутствующей матери, а себя — преданным отцом года. Поздравляю, ты действительно замечательный человек! Зачем тебе нужно использовать интернет, чтобы показать, что дети любят тебя, ведь это и так очевидно?

— написала она.

К словам экс-супруги Грин явно прислушался — снимок с сыном он действительно обрезал и позже опубликовал уже новую фотографию, на которой он был запечатлен один.


Надеюсь, у вас всех был счастливый Хэллоуин!

— написал он.

После разрыва со своим мужем Фокс стала встречаться с 30-летним рэпером Колсоном Бэйкером, известным под сценически именем Machine Gun Kelly. По словам инсайдеров, сначала Грин был совсем не в восторге от нового увлечения жены и того, что она выставляет свой новый роман на публику.


Колсон Бэйкер и Меган Фокс

Однако, как говорят инсайдеры, со временем актер смирился с романом жены и сейчас очень за нее счастлив.

Брайан совершенно не против того, чтобы отношения Меган и Колсона стали серьезнее. У него своя жизнь, и он не испытывает никакой неприязни. Он рад, что Меган снова занята и счастлива,

— делились источники.


Меган Фокс с сыновьями
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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