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МИД РФ опровергло информацию о гибели российских пограничников в Армении

МИД РФ опровергло информацию о гибели российских пограничников в Армении

Посольство России в Армении опровергло появившиеся в ряде СМИ сведения якобы о гибели двух российских пограничников в результате обстрелов территории Армении на юге республики.

«В связи с обращениями представителей средств массовой информации с просьбой прокомментировать появившиеся сразу в нескольких источниках „сведения“ о гибели двух российских пограничников сообщаем: это не соответствует действительности. Призываем СМИ осторожно и взвешенно относиться к подобного рода информационным вбросам», — говорится в комментарии российской дипмиссии в фейсбуке.

В воскресенье, 1 ноября, министерство обороны Армении также опровергло сообщения о гибели двух российских пограничников.

Военнослужащие Погрануправления ФСБ РФ несут службу в Армении, охраняя государственные границы республики на востоке с Турцией и на юге — с Ираном. Ранее Минобороны Армении заявляло, что ВС Азербайджана наносят удары также по территории Армении в южной и юго-восточной части.

27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.

Ранее Соединённые Штаты объявили о гуманитарном перемирии в Карабахе, которое должно было вступить в силу с 08.00 утра по местному времени (07.00 мск) 26 октября. Это стало третьей инициативой о прекращении огня в гуманитарных целях. Прежние договорённости были нарушены, стороны обвиняли в этом друг друга.

Первая инициатива исходила от России, перемирие после трёхсторонних переговоров в Москве между главами МИД РФ, Армении и Азербайджана должно было вступить в силу 10 октября. Вторая — от Франции, но и объявленный на 17 октября «режим тишины» не был соблюдён.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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