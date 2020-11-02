Министром иностранных дел Новой Зеландии впервые стала женщина

Вадим Карасев

50-летняя Наная Махута стала министром иностранных дел Новой Зеландии. Она стала первой женщиной на этом посту. Махута проработала в парламенте Новой Зеландии более 20 лет. Она является представительницей маори — коренного народа Новой Зеландии. В 2016 году во время церемонии моко Наная Махута сделала традиционную для маори татуировку на подбородке. Татуировка содержит данные о происхождении, истории и статусе человека.





Махута занимала министерские должности в органах местного самоуправления и была министром по развитию маори.

Это огромная честь для меня, но я надеюсь, что люди задумаются о других женщинах в этом парламенте. Мы первая страна, которая предоставила женщинам право голоса, первая страна, которая гарантирует, что мы прогрессивны в вопросах, касающихся женщин. Я надеюсь, что многие другие женщины смешанного происхождения по всей Новой Зеландии увидят в этом прорыв в других областях, которые были закрыты для нас с точки зрения профессиональных возможностей,

— сказала новоиспеченный министр.





Премьер-министр страны Джасинда Ардерн назвала сформированный кабинет министров "невероятно разнообразным". Вице-премьером также назначили Гранта Робертсона — он первый открытый гей, занявший эту должность. Теперь примерно половину должностей в парламенте занимают женщины, около 10% — представители ЛГБТ-сообщества.



