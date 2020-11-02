Минздрав Украины запретил присутствие болельщиков на матче "Шахтера" против "Боруссии" в Лиге чемпионов

Влада Некрасова

Министерство здравоохранения Украины запретило присутствие болельщиков на стадионе в Киеве, где 3 ноября должен состоятся матч третьего тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА между донецким "Шахтером" и "Боруссией" из немецкого Менхенгладбаха.Об этом 1 ноября проинформировал сайт "Шахтера"."Министерство здравоохранения с учетом ухудшения эпидемической ситуации, связанной с распространением на территории Украины COVID-19, которое наблюдается в последние дни, отзывает свое письмо от 26 октября касательно возможности проведения матча в присутствии болельщиков", – говорится в сообщении.В клубе отметили, что прекращена продажа билетов на матч, который состоится на НСК "Олимпийский" в 19.55."Всем, кто уже приобрел билеты, их стоимость будет возмещена автоматически на банковскую карту в течение 3–14 дней (в зависимости от банка)", – уточнили представители "Шахтера".