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Минздрав Украины запретил присутствие болельщиков на матче "Шахтера" против "Боруссии" в Лиге чемпионов

Минздрав Украины запретил присутствие болельщиков на матче "Шахтера" против "Боруссии" в Лиге чемпионов
Министерство здравоохранения Украины запретило присутствие болельщиков на стадионе в Киеве, где 3 ноября должен состоятся матч третьего тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА между донецким "Шахтером" и "Боруссией" из немецкого Менхенгладбаха.

Об этом 1 ноября проинформировал сайт "Шахтера".
"Министерство здравоохранения с учетом ухудшения эпидемической ситуации, связанной с распространением на территории Украины COVID-19, которое наблюдается в последние дни, отзывает свое письмо от 26 октября касательно возможности проведения матча в присутствии болельщиков", – говорится в сообщении.

В клубе отметили, что прекращена продажа билетов на матч, который состоится на НСК "Олимпийский" в 19.55.

"Всем, кто уже приобрел билеты, их стоимость будет возмещена автоматически на банковскую карту в течение 3–14 дней (в зависимости от банка)", – уточнили представители "Шахтера".
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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