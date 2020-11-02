Мясников отметил Москву на фоне "погрузившейся во мрак" Европы
Главврач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников сравнил российскую столицу с "погрузившейся во мрак Европой". Он указал, что Москва не теряла зря времени и теперь оказалась далеко впереди ЕС по борьбе с пандемией.
По словам врача, во Франции теперь даже нельзя купить вакцину от гриппа. Европа в целом "схлопнулась", оказалась недееспособной в условиях "эпидемии не самой грозной инфекции".
"Лето не потеряли: строили госпитали, наращивали коечный фонд, наладили производство средств защиты, готовили врачей, создали вакцину, наконец! Поверите или нет: во Франции сегодня не купить банальную вакцину от гриппа. Нет ее а аптеках и аптекари говорят, что и не ждите!" – написал он в своем Telegram-канале.
Москва, подчеркивает Мясников, хотя и взяла на себя основную нагрузку борьбы с пандемией, но сохранила нормальный ритм жизни и не допустила коллапаса медицины.
Как сообщал Ruposters, в ночь на 30 октября Франция ввела систему пропусков, аналогичную московской. Это решение было принято на фоне роста числа зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.