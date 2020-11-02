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Мясников отметил Москву на фоне "погрузившейся во мрак" Европы

Мясников отметил Москву на фоне "погрузившейся во мрак" Европы

Главврач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников сравнил российскую столицу с "погрузившейся во мрак Европой". Он указал, что Москва не теряла зря времени и теперь оказалась далеко впереди ЕС по борьбе с пандемией.

По словам врача, во Франции теперь даже нельзя купить вакцину от гриппа. Европа в целом "схлопнулась", оказалась недееспособной в условиях "эпидемии не самой грозной инфекции".

"Лето не потеряли: строили госпитали, наращивали коечный фонд, наладили производство средств защиты, готовили врачей, создали вакцину, наконец! Поверите или нет: во Франции сегодня не купить банальную вакцину от гриппа. Нет ее а аптеках и аптекари говорят, что и не ждите!" – написал он в своем Telegram-канале.

Москва, подчеркивает Мясников, хотя и взяла на себя основную нагрузку борьбы с пандемией, но сохранила нормальный ритм жизни и не допустила коллапаса медицины.

Посмотрите на Москву, на которую легла основная нагрузка борьбы с эпидемией. Да- мы ворчим про маски, штрафы, школы. Но город живет НОРМАЛЬНОЙ жизнью, что невероятно режет глаз приехавшим из Европы, погружённой просто во мрак! Медицина не закрылась, все больницы работают- да с нагрузкой, да- напряжение большое, но все функционирует...Знакомая из Франции звонит со слезами- у неё абсцесс, но нигде ее не принимают- вообще нигде! Спрашивает как самой вскрыть!

Как сообщал Ruposters, в ночь на 30 октября Франция ввела систему пропусков, аналогичную московской. Это решение было принято на фоне роста числа зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.

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По материалам: uposters.ru

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