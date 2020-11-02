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Мэрия городка во Франции нашла клад в случайно купленном доме

Мэрия городка во Франции нашла клад в случайно купленном доме
Мэрия городка на востоке Франции приобрела дом, в котором хранился золотой клад на сумму более 500 тысяч евро, сообщает телеканал France 3.

Двухэтажный дом в центре коммуны Море (департамент Юра) более века принадлежал семье коммерсантов по фамилии Жобе. Около месяца назад его владелец скончался, оставив единственного непрямого наследника, который не захотел обременять себя недвижимостью и предложил муниципальным властям выкупить объект.

# В мире
По материалам: ria.ru

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