Мэрия городка во Франции нашла клад в случайно купленном доме

Анастасия Иванова

Мэрия городка на востоке Франции приобрела дом, в котором хранился золотой клад на сумму более 500 тысяч евро, сообщает телеканал France 3.

Двухэтажный дом в центре коммуны Море (департамент Юра) более века принадлежал семье коммерсантов по фамилии Жобе. Около месяца назад его владелец скончался, оставив единственного непрямого наследника, который не захотел обременять себя недвижимостью и предложил муниципальным властям выкупить объект.