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Мэрия Хабаровска запланировала покупку фотоаппарата за 562 тысячи рублей

Мэрия Хабаровска запланировала покупку фотоаппарата за 562 тысячи рублей
Мэрия Хабаровска готова потратить до 562 тысяч рублей на покупку цифрового фотоаппарата с Wi-Fi и макрообъектива к нему, следует из данных портала госзакупок.

Согласно материалам, цифровая фотокамера должна быть, в частности, беззеркальной, оборудованной Bluetooth, NFC, Wi-Fi, с функцией видоискателя, без встроенной фотовспышки и с возможностью подключения внешней вспышки. Разрешение матрицы должно быть не меньше 20 мегапикселей. Макрообъектив должен быть с переменным фокусным расстоянием, уметь снимать с расстояния менее полуметра.

Власти заявили начальную (максимальную) цену контракта почти в 562 тысячи рублей. В документации указано, что для определения начальной (максимальной) цены контракта заказчик проанализировал рынок. "В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) использована информация о ценах товаров… полученная по запросу заказчика у исполнителей (поставщиков, подрядчиков), предлагающих к поставке идентичные планируемым к закупке товары", - говорится в материалах.


Заказчик озвучивает поступившие предложения: за фотокамеру потенциальные поставщики просят от 337 до 340 тысяч рублей, за макрообъектив – от 221,5 до 224 тысяч рублей.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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