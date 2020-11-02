Нил Гейман рассказал, что «Песочный человек» Netflix будет верен духу комикса

Анастасия Иванова

В новом интервью Нил Гейман рассказал, что адаптация «Песочного человека» Netflix будет верна духу первоисточника.По словам автора, на своём веку он видел немало неудачных предложений экранизации его произведения, и это не одно из них. Сериал сохранит дух оригинального комикса, включая самые мрачные моменты.В частности, речь зашла о истории «24 часа», где посетители одной из небольших придорожных забегаловок против своей воли оказываются заперты в ней. Постепенно всё происходящее под влиянием сил местного злодея начинает превращаться в кровавую баню.Также Гейман намекнул, что в первом сезоне стоит ожидать появления Константина и Дьявола, которые тоже участвовали в оригинале. Вопрос относительно персонажей возникал у многих, поскольку ситуация с правами на них остаётся не самой простой.Некоторые предполагают, что в данном случае создатели смогли заключить соглашение, благодаря которому роль Константина снова сыграет Мэтт Райан, исполняющий партию последние несколько лет на The CW. Ну а в случае Люцифера возьмут Тома Эллиса из одноимённого сериала — его оригинал, кстати, был спин-оффом «Песочника».Напоследок автор похвалил исполнителей ролей Морфея и Смерти, но называть их имена пока отказался. Судя по всему, история «Шелест её крыльев» из комикса станет финалом первого сезона.Премьера сериала ожидается в следующем году.