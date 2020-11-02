Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Нил Гейман рассказал, что «Песочный человек» Netflix будет верен духу комикса

Нил Гейман рассказал, что «Песочный человек» Netflix будет верен духу комикса

Нил Гейман рассказал, что «Песочный человек» Netflix будет верен духу комикса
В новом интервью Нил Гейман рассказал, что адаптация «Песочного человека» Netflix будет верна духу первоисточника.

По словам автора, на своём веку он видел немало неудачных предложений экранизации его произведения, и это не одно из них. Сериал сохранит дух оригинального комикса, включая самые мрачные моменты.

В частности, речь зашла о истории «24 часа», где посетители одной из небольших придорожных забегаловок против своей воли оказываются заперты в ней. Постепенно всё происходящее под влиянием сил местного злодея начинает превращаться в кровавую баню.
Также Гейман намекнул, что в первом сезоне стоит ожидать появления Константина и Дьявола, которые тоже участвовали в оригинале. Вопрос относительно персонажей возникал у многих, поскольку ситуация с правами на них остаётся не самой простой.

Некоторые предполагают, что в данном случае создатели смогли заключить соглашение, благодаря которому роль Константина снова сыграет Мэтт Райан, исполняющий партию последние несколько лет на The CW. Ну а в случае Люцифера возьмут Тома Эллиса из одноимённого сериала — его оригинал, кстати, был спин-оффом «Песочника».

Напоследок автор похвалил исполнителей ролей Морфея и Смерти, но называть их имена пока отказался. Судя по всему, история «Шелест её крыльев» из комикса станет финалом первого сезона.

Премьера сериала ожидается в следующем году.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Ольга Кабо развелась с мужем-миллионером после 11 лет брака
Ольга Кабо развелась с мужем-миллионером после 11 лет брака
Разработчик МБР оценил возможные последствия неподписания СНВ-3
Разработчик МБР оценил возможные последствия неподписания СНВ-3
МИД РФ опровергло информацию о гибели российских пограничников в Армении
МИД РФ опровергло информацию о гибели российских пограничников
Мясников отметил Москву на фоне "погрузившейся во мрак" Европы
Мясников отметил Москву на фоне "погрузившейся во мрак" Европы
PGNiG подала новую заявку "Газпрому" на снижение цены газа
PGNiG подала новую заявку "Газпрому" на снижение цены газа
В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС
В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС
Здравствуй, шина, Новый год: в России ужесточат требования к авторезине
Здравствуй, шина, Новый год: в России ужесточат требования
Жители Хабаровска засняли над городом НЛО
Жители Хабаровска засняли над городом НЛО
Любимова: дирижер Ведерников прославлял русскую классическую музыку
Любимова: дирижер Ведерников прославлял русскую классическую музыку
Гороскоп Василисы Володиной на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года
18 бьютихаков от королевских особ, чтобы выглядеть прекрасно в любой момент
18 бьютихаков от королевских особ, чтобы выглядеть прекрасно в любой
Клишас объяснил новые ограничения для сенаторов
Клишас объяснил новые ограничения для сенаторов

Топ на сегодня

Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан к сотрудничеству с Минской группой
Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан к сотрудничеству с Минской
В России снова установлен антирекорд по зараженным Covid-19: 18665 за сутки
В России снова установлен антирекорд по зараженным Covid-19: 18665
Состояние экономики Евросоюза под второй волной коронавируса: статистика
Состояние экономики Евросоюза под второй волной коронавируса:
Путин освободил от должности первого замглавы Росгвардии
Путин освободил от должности первого замглавы Росгвардии
Названы семь способов ускорить работу "медленного" компьютера
Названы семь способов ускорить работу "медленного" компьютера

Еще по теме

Компания Netflix экранизирует «Песочного человека» Нила Геймана
Netflix займется экранизацией «Песочного человека» Нила Геймана
Грузинские энтомологи назвали жука в честь писателя Нила Геймана
Даже создатели сериала «Ходячие мертвецы» не знают концовки