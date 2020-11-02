Новый номер «Вестника образования» приурочен к 80-летнему юбилею системы СПО

Алексей Вольцев

«80 лет СПО: традиции и инновации» – такова тема нового номера электронного журнала Минпросвещения России «Вестник образования», сообщает пресс-служба ведомства.

В приветственном слове к читателям министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что система СПО обладает важной для современного мира гибкостью, которая позволяет быстро реагировать на происходящие изменения. Он подчеркнул, что ведомство делает всё возможное для повышения качества профессиональной подготовки, в том числе сотрудничая с работодателями и обновляя материально-техническую базу колледжей.

«Мы видим, что с каждым годом престиж профессионального образования только растёт – всё больше школьников считает, что именно колледжи и техникумы помогут им реализоваться и найти востребованную и стабильную работу», – отметил Сергей Кравцов.

В интервью «Вестнику образования» первый заместитель министра Дмитрий Глушко подчеркнул, что главная цель Министерства – модернизация системы СПО, включающая совершенствование практической стороны образования.

«Мы уделяем особое внимание улучшению инфраструктуры, повышению уровня материально-технической оснащённости колледжей и техникумов, созданию мастерских, соответствующих современным международным стандартам. Мы также продолжаем внедрять демонстрационный экзамен – инновационную систему оценки компетенций», – сказал он.

Заслуженный учитель Российской Федерации, ветеран СПО Елена Куликова дала совет молодым педагогам и рассказала о своём опыте работы в сфере профтехобразования, его воспитательной роли.

Руководители колледжей и техникумов Красноярского края, Москвы и Республики Татарстан представили ключевые направления своего развития, возможности для личного и профессионального роста студентов, их трудоустройства. В номере также вышел материал о победителях национальных и международных чемпионатов WorldSkills – они рассказали о преимуществах обучения в учреждениях СПО и участии в чемпионатном движении.

В рубрике «Точка зрения» представлены наиболее успешные региональные практики в сфере СПО.

Пополнились новыми материалами разделы «Методика», «Документы» и «Календарь событий». Рубрика «Новости» обновляется на сайте электронного журнала «Вестник образования» Минпросвещения России ежедневно и включает обзор наиболее важных событий в сфере образования и воспитания в регионах страны.

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