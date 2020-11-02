Ольга Кабо развелась с мужем-миллионером после 11 лет брака

Вадим Карасев

52-летняя Ольга Кабо развелась с 60-летним Николаем Разгуляевым. Актриса, которая прожила в браке со вторым супругом 11 лет, о причинах разрыва не распространяется. Инициатором расставания была Ольга, звезда подала на развод несколько месяцев назад, а на днях Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск. Финальное заседание по расторжению брака проходило в день рождения Разгуляева.





Бывшие влюбленные разделили совместно нажитое имущество. Как выяснили журналисты программы "Ты не поверишь!", актрисе досталась квартира в Москве, а двухэтажный дом в Подмосковье за 40 миллионов рублей остался во владении у миллионера.





Напомним, актриса и бизнесмен познакомились в 2009 году. Они начали жить вместе через 10 дней после первого свидания, а спустя несколько месяцев сыграли свадьбу. В 2012 году у Кабо и Разгуляева родился сын Виктор. Актрисе было 44 года, ее избраннику — 52.





Ольга Кабо с дочкой и сыном

Коля был в шоке, он был не готов к этому. Ушел и закрылся в комнате. Я говорю: "Коль, вот все свидетельствует о том, что у нас с тобой будет ребенок". В ответ: "Какой ребенок?". Я говорю: "Как какой, наш с тобой. Коль, ты подожди, ребенку уже шесть недель, ты сразу так не отрицай все",

— рассказывала звезда.





Сын Ольги Кабо и Николая Разгуляева

Кабо также воспитывает дочь Татьяну от Эдуарда Василишина.