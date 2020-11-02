Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольга Кабо развелась с мужем-миллионером после 11 лет брака

Ольга Кабо развелась с мужем-миллионером после 11 лет брака

52-летняя Ольга Кабо развелась с 60-летним Николаем Разгуляевым. Актриса, которая прожила в браке со вторым супругом 11 лет, о причинах разрыва не распространяется. Инициатором расставания была Ольга, звезда подала на развод несколько месяцев назад, а на днях Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск. Финальное заседание по расторжению брака проходило в день рождения Разгуляева.


Бывшие влюбленные разделили совместно нажитое имущество. Как выяснили журналисты программы "Ты не поверишь!", актрисе досталась квартира в Москве, а двухэтажный дом в Подмосковье за 40 миллионов рублей остался во владении у миллионера.


Напомним, актриса и бизнесмен познакомились в 2009 году. Они начали жить вместе через 10 дней после первого свидания, а спустя несколько месяцев сыграли свадьбу. В 2012 году у Кабо и Разгуляева родился сын Виктор. Актрисе было 44 года, ее избраннику — 52.


Ольга Кабо с дочкой и сыном

Коля был в шоке, он был не готов к этому. Ушел и закрылся в комнате. Я говорю: "Коль, вот все свидетельствует о том, что у нас с тобой будет ребенок". В ответ: "Какой ребенок?". Я говорю: "Как какой, наш с тобой. Коль, ты подожди, ребенку уже шесть недель, ты сразу так не отрицай все",

— рассказывала звезда.


Сын Ольги Кабо и Николая Разгуляева

Кабо также воспитывает дочь Татьяну от Эдуарда Василишина.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Ольга Кабо развелась с мужем-миллионером после 11 лет брака
Ольга Кабо развелась с мужем-миллионером после 11 лет брака
Разработчик МБР оценил возможные последствия неподписания СНВ-3
Разработчик МБР оценил возможные последствия неподписания СНВ-3
МИД РФ опровергло информацию о гибели российских пограничников в Армении
МИД РФ опровергло информацию о гибели российских пограничников
Мясников отметил Москву на фоне "погрузившейся во мрак" Европы
Мясников отметил Москву на фоне "погрузившейся во мрак" Европы
PGNiG подала новую заявку "Газпрому" на снижение цены газа
PGNiG подала новую заявку "Газпрому" на снижение цены газа
В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС
В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС
Здравствуй, шина, Новый год: в России ужесточат требования к авторезине
Здравствуй, шина, Новый год: в России ужесточат требования
Жители Хабаровска засняли над городом НЛО
Жители Хабаровска засняли над городом НЛО
Любимова: дирижер Ведерников прославлял русскую классическую музыку
Любимова: дирижер Ведерников прославлял русскую классическую музыку
Гороскоп Василисы Володиной на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года
18 бьютихаков от королевских особ, чтобы выглядеть прекрасно в любой момент
18 бьютихаков от королевских особ, чтобы выглядеть прекрасно в любой
Клишас объяснил новые ограничения для сенаторов
Клишас объяснил новые ограничения для сенаторов

Топ на сегодня

Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан к сотрудничеству с Минской группой
Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан к сотрудничеству с Минской
В России снова установлен антирекорд по зараженным Covid-19: 18665 за сутки
В России снова установлен антирекорд по зараженным Covid-19: 18665
Состояние экономики Евросоюза под второй волной коронавируса: статистика
Состояние экономики Евросоюза под второй волной коронавируса:
Путин освободил от должности первого замглавы Росгвардии
Путин освободил от должности первого замглавы Росгвардии
Названы семь способов ускорить работу "медленного" компьютера
Названы семь способов ускорить работу "медленного" компьютера

Еще по теме

Актриса Ольга Кабо засветила нижнее белье (фото)
48-летняя Ольга Кабо снялась в эротической фотосессии (фото)
Ольга Кабо с шиком нарядила загородный дом
Актриса Ольга Кабо объяснила, почему стала реже появляться в кино