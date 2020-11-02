Опекунам пожилых людей предлагают выплачивать по 10 тысяч рублей в месяц

Влада Некрасова

Неработающим россиянам, являющимся опекунами граждан старше 80 лет, предлагают выплачивать каждый месяц по 10 тысяч рублей. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов фракции ЛДПР (документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты»).

Сейчас по 10 тысяч рублей в месяц выплачивают родителям или опекунам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. На рассмотрении Госдумы находится проект, который расширяет круг получателей таких выплат. Их предлагается предоставлять также тем, кто ухаживает за любыми инвалидами первой группы, то есть не только за детьми.

Авторы считают такой подход несправедливым по отношению к опекунам пожилых граждан, нуждающихся в постоянном уходе или достигших 80 лет. Согласно документу, им тоже предлагают выплачивать ежемесячно по 10 тысяч рублей. При этом речь идёт о неработающих и трудоспособных опекунах.

Правительство России законопроект не поддержало. В кабмине, в частности, отметили, что документ не определяет источники и порядок исполнения трат на соответствующие цели.

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