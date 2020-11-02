Определены предпочтения "колеблющегося" штата на выборах в США

Алексей Вольцев

Согласно опросу общественности в американском штате Пенсильвания кандидат в президенты США Джо Байден опережает своего оппонента Дональда Трампа на выборах главы государства, исследование провел Монмутский университет.

Так, в случае высокой явки Байден получит 51%, а Трамп – 44% голосов. В случае малого количества проголосовавших Байдена поддержат 50% избирателей, действующего президента – 45%. Данные приводит РИА Новости.

Пенсильвания является одним из так называемых "колеблющихся" штатов, к которому традиционно в ходе голосования приковано пристальное внимание.

США пройдут 3 ноября. Действующий президент Дональд Трамп будет противостоять кандидату от Демократической партии Джо Байдену.

Ранее радио Sputnik сообщало, что кандидат в президенты США рассказал о сходстве с Путиным.