Определены предпочтения "колеблющегося" штата на выборах в США
Сегодня, 17:10 Алексей Вольцев
Согласно опросу общественности в американском штате Пенсильвания кандидат в президенты США Джо Байден опережает своего оппонента Дональда Трампа на выборах главы государства, исследование провел Монмутский университет.
Так, в случае высокой явки Байден получит 51%, а Трамп – 44% голосов. В случае малого количества проголосовавших Байдена поддержат 50% избирателей, действующего президента – 45%. Данные приводит РИА Новости.
Пенсильвания является одним из так называемых "колеблющихся" штатов, к которому традиционно в ходе голосования приковано пристальное внимание.
США пройдут 3 ноября. Действующий президент Дональд Трамп будет противостоять кандидату от Демократической партии Джо Байдену.
Ранее радио Sputnik сообщало, что кандидат в президенты США рассказал о сходстве с Путиным.
По материалам: ria.ru