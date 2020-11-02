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Открылась виртуальная выставка костюмов из "Короны" и "Хода королевы"

Открылась виртуальная выставка костюмов из "Короны" и "Хода королевы"
Бруклинский музей и Netflix открыли виртуальную выставку костюмов из сериалов "Корона" и "Ход королевы" с Ани Тейлор-Джой, который сначала перевели на русский язык как "Ферзевый гамбит", сообщает Deadline.

Посетители смогут онлайн побывать на четвертом этаже музея, где их ждут трехмерные модели в костюмах из фильмов. Смотреть экспонаты можно в любой последовательности, а можно сразу выбрать только один сериал.

Наряды сопровождаются фотографиями, пояснениями и фрагментами из шоу. В некоторых случаях можно услышать комментарии дизайнеров.


ссылке.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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