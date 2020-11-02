Пашинян высказался о российском нейтралитете

Вадим Карасев

Нейтральная позиция России в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта понятна. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу Al Jazeera.

"РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, посредником, и в силу своего статуса должна сохранять определенный нейтралитет. И это понятно. РФ как была стратегическим союзником, так и продолжает оставаться стратегическим союзником Армении. В вопросе стратегического союзника Армении у России нет нейтралитета", - отметил Пашинян, слова которого цитирует пресс-служба армянского кабмина.

Как напомнил армянский премьер, власти России неоднократно заявляли о готовности выполнить свои обязательства перед Арменией по обеспечению ее безопасности.

Ruposters писал, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения формы поддержки по обеспечению безопасности страны. В России ответили, при каких условиях могут помочь Еревану. В свою очередь США предлагают направить в зону конфликта миротворцев из Скандинавии.