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PGNiG подала новую заявку "Газпрому" на снижение цены газа

PGNiG подала новую заявку "Газпрому" на снижение цены газа
Польская нефтегазовая компания PGNiG подала заявку на снижение цен на природный газ, поставляемый в Польшу "Газпромом" по "Ямальскому контракту", говорится в сообщении компании.

"PGNiG выступила за пересмотр ценовых условий поставок газа, реализуемых на основании долгосрочного контракта с "Газпромом". PGNiG <...> направила ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" заявку об изменении цены на газ, поставляемый в рамках соглашения о купле-продаже природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 года (так называемый "Ямальский контракт"), в сторону снижения", — сообщила компания.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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