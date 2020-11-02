PGNiG подала новую заявку "Газпрому" на снижение цены газа

Анастасия Иванова

Польская нефтегазовая компания PGNiG подала заявку на снижение цен на природный газ, поставляемый в Польшу "Газпромом" по "Ямальскому контракту", говорится в сообщении компании.

"PGNiG выступила за пересмотр ценовых условий поставок газа, реализуемых на основании долгосрочного контракта с "Газпромом". PGNiG <...> направила ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" заявку об изменении цены на газ, поставляемый в рамках соглашения о купле-продаже природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 года (так называемый "Ямальский контракт"), в сторону снижения", — сообщила компания.