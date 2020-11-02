Под Питером собака принесла хозяину часть человеческой ноги

Вадим Карасев

В поселке Пригородный Ленинградской области собака принесла хозяину часть человеческой ноги, сообщает 47news.

Как рассказали изданию в местных правоохранительных органах, дворовый пес принес находку на улицу Зеленую, после чего владелец сообщил в полицию. В МВД предполагают, что это конечность того же человека, чьи останки 27 июля обнаружили дети в зарослях борщевика за местной баней. Тогда были найдены фрагмент правой ноги от стопы до колена, правой руки от кисти до локтя, а также кусок грудной клетки с шейными позвонками. Судмедэкспертиза установила, что с момента смерти прошло около месяца, то есть человек скончался в конце июня — начале июля. За это время фрагменты, которые не были упакованы в полиэтиленовый пакет, мумифицировалась.

Как писал Ruposters, ранее петербургский НИИ объявил о закупке человеческих частей на сумму 13 млн рублей.