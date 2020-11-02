Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Появилось известие о смерти ректора Харьковского автомобильно-дорожного университета

Появилось известие о смерти ректора Харьковского автомобильно-дорожного университета

Появилось известие о смерти ректора Харьковского автомобильно-дорожного университета

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 1 ноября, умер Почетный гражданин Харькова, ректор Харьковского национального автомобильно-дорожного университета Анатолий Николаевич Туренко, сообщает Telegram-канал «ВЕХА».

Анатолий Туренко родился 24 февраля 1940 года в Каменке Черкасской области.


Окончил автомобильный факультет Харьковского автомобильно-дорожного института (ХАДИ) и аспирантуру этого вуза. Вся трудовая деятельность Туренко была связана с ХАДИ. Он работал деканом автомобильного факультета, проректором по учебной работе, первым проректором.

В 1992 был избран ректором Харьковского автомобильно-дорожного института. В 1998 году Туренко защитил диссертацию и стал доктором технических наук.

Анатолий Туренко был почетным профессором Сианьского автомобильно-дорожного института, Московского автомобильно-дорожного технического университета, Харьковского государственного технического университета сельского хозяйства и Белгородского государственного технологического университета.

Кроме того, в 1997 году его избирают членом комитета по Государственным премиям Украины в области науки и техники, в 1999 году — членом Международной ассоциации по автомобильному и дорожному образованию, а в 2000 году — членом Национального мониторингового комитета (НМК) Украины.

Туренко — заслуженный деятель науки и техники Украины. Он является автором более 270 научных работ, в том числе 13 монографий, 13 учебников и учебных пособий, почти 30 авторских свидетельств на изобретения, более 35 патентов и стандартов, больше 150 научных публикаций в отечественных и зарубежных изданиях.

Награжден орденом «Князя Ярослава Мудрого» V степени, нагрудными знаками МОН Украины «Петро Могила», «За научные достижения», нагрудным знаком НАН Украины «За содействие развитию науки», нагрудным знаком Академии педагогических наук Украины, медалями «За освоение целинных и залежных земель», «За трудовую доблесть», «50 лет целине 1956−2006». Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

Имя Анатолия Николаевича Туренко занесено в список Зала Славы Американского библиографического института.

Фото zarobitchany. live/

497 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Мэрия городка во Франции нашла клад в случайно купленном доме
Мэрия городка во Франции нашла клад в случайно купленном доме
Китай поблагодарил Россию за поддержку на фоне критики из-за COVID-19
Китай поблагодарил Россию за поддержку на фоне критики из-за COVID-19
Завтра конец ретро-Меркурия: три практики на удачу и деньги к 3 ноября 2020 года
Завтра конец ретро-Меркурия: три практики на удачу и деньги
"Кружится голова и болит сильно": певица Клава Кока попала в аварию в Крыму
"Кружится голова и болит сильно": певица Клава Кока попала в аварию в
Меган Фокс обвинила экс-супруга Брайана Остина Грина в том, что он намеренно изображает ее плохой матерью
Меган Фокс обвинила экс-супруга Брайана Остина Грина в том, что он
Впервые с марта. Курс доллара пробил отметку в 80 рублей
Впервые с марта. Курс доллара пробил отметку в 80 рублей
Результаты работы депутатов Государственной думы за прошедший год
Результаты работы депутатов Государственной думы за прошедший год
Глава ВОЗ самоизолировался из-за контакта с заболевшим коронавирусом
Глава ВОЗ самоизолировался из-за контакта с заболевшим коронавирусом
Государственная дума возьмётся за безопасность в газифицированном жилье
Государственная дума возьмётся за безопасность в газифицированном
ВВС Ирана протестируют «современные методы» борьбы с противниками
ВВС Ирана протестируют «современные методы» борьбы с противниками
Пашинян высказался о российском нейтралитете
Пашинян высказался о российском нейтралитете
Узоры на одежде: от чего защищает клетка и как горошек притягивает деньги
Узоры на одежде: от чего защищает клетка и как горошек притягивает

Топ на сегодня

В России снова установлен антирекорд по зараженным Covid-19: 18665 за сутки
В России снова установлен антирекорд по зараженным Covid-19: 18665
Взрыв прогремел в гаражном комплексе в Мытищах, есть пострадавшие
Взрыв прогремел в гаражном комплексе в Мытищах, есть пострадавшие
"Примите правильное решение". Зеленского призвали распустить Раду
"Примите правильное решение". Зеленского призвали распустить Раду
Молдавская оппозиция блокирует избирателей из Приднестровья
Молдавская оппозиция блокирует избирателей из Приднестровья
Минская милиция объяснила стрельбу во время несанкционированной акции
Минская милиция объяснила стрельбу во время несанкционированной акции

Еще по теме

Второе за вечер общежитие загорелось в Москве
Дорожные знаки могут поменять цвет
Двоих сотрудников МАДИ уволили за мошенничество
ДВФУ возглавил экс-проректор Университета машиностроения