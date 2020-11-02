Польская PGNiG подала новую заявку "Газпрому" на снижение цены на газ

Анастасия Иванова

Польская нефтегазовая компания PGNiG подала заявку на снижение цены природного газа, поставляемого в Польшу "Газпромом" по "Ямальскому контракту", говорится в сообщении компании.

PGNiG, как заявили в компании, направила в "Газпром" и "Газпром экспорт" заявку об изменении цены на газ, поставляемый в рамках соглашения от 1996 года.

В компании добавили, что контракт раз в три года позволяет каждой из сторон соглашения выступить за пересмотр ценовых условий поставок, если будет сочтено, что они "не отвечают рыночной ситуации".

Газовый контракт с Польшей

В настоящее время основной объем природного газа Польша получает из России. При этом, как ранее заявил глава PGNiG Ежи Квечиньский, в будущем Польша рассчитывает получать наибольшую часть газа из США. О заключении контрактов на поставки американского сжиженного газа (СПГ) сообщалось в 2018 и 2019 годах.