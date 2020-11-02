Польская PGNiG подала новую заявку "Газпрому" на снижение цены на газ
PGNiG, как заявили в компании, направила в "Газпром" и "Газпром экспорт" заявку об изменении цены на газ, поставляемый в рамках соглашения от 1996 года.
В компании добавили, что контракт раз в три года позволяет каждой из сторон соглашения выступить за пересмотр ценовых условий поставок, если будет сочтено, что они "не отвечают рыночной ситуации".
Газовый контракт с Польшей
В настоящее время основной объем природного газа Польша получает из России. При этом, как ранее заявил глава PGNiG Ежи Квечиньский, в будущем Польша рассчитывает получать наибольшую часть газа из США. О заключении контрактов на поставки американского сжиженного газа (СПГ) сообщалось в 2018 и 2019 годах.