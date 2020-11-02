Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Польская PGNiG подала новую заявку "Газпрому" на снижение цены на газ

Польская PGNiG подала новую заявку "Газпрому" на снижение цены на газ

Польская PGNiG подала новую заявку "Газпрому" на снижение цены на газ
Польская нефтегазовая компания PGNiG подала заявку на снижение цены природного газа, поставляемого в Польшу "Газпромом" по "Ямальскому контракту", говорится в сообщении компании.

PGNiG, как заявили в компании, направила в "Газпром" и "Газпром экспорт" заявку об изменении цены на газ, поставляемый в рамках соглашения от 1996 года.

В компании добавили, что контракт раз в три года позволяет каждой из сторон соглашения выступить за пересмотр ценовых условий поставок, если будет сочтено, что они "не отвечают рыночной ситуации".

Газовый контракт с Польшей

В настоящее время основной объем природного газа Польша получает из России. При этом, как ранее заявил глава PGNiG Ежи Квечиньский, в будущем Польша рассчитывает получать наибольшую часть газа из США. О заключении контрактов на поставки американского сжиженного газа (СПГ) сообщалось в 2018 и 2019 годах.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Звездный Instagram: домашний уют, бьюти-процедуры и, конечно, курорты — такая разная осень в блогах знаменитостей
Звездный Instagram: домашний уют, бьюти-процедуры и, конечно, курорты
СМИ: расходы россиян на тестирование на COVID-19 предложили возмещать
СМИ: расходы россиян на тестирование на COVID-19 предложили возмещать
Пушков назвал упущенный Украиной шанс
Пушков назвал упущенный Украиной шанс
ЦИК признал выборы президента Молдавии состоявшимися
ЦИК признал выборы президента Молдавии состоявшимися
Польская PGNiG подала новую заявку "Газпрому" на снижение цены на газ
Польская PGNiG подала новую заявку "Газпрому" на снижение цены на газ
Германия поддержит бизнес при локдауне на 10 млрд евро
Германия поддержит бизнес при локдауне на 10 млрд евро
В Приморье полицейские спасли от пожара 18 человек
В Приморье полицейские спасли от пожара 18 человек
ЦИК Молдавии: Санду опережает Додона на 2,5% после подсчета 99% голосов
ЦИК Молдавии: Санду опережает Додона на 2,5% после подсчета 99%
Сандра О и Аквафина сыграют сестер в новой комедии, пишут СМИ
Сандра О и Аквафина сыграют сестер в новой комедии, пишут СМИ
ЦИК Молдавии назвал лидера на выборах президента страны
ЦИК Молдавии назвал лидера на выборах президента страны
Как выявить энергетического вампира среди близких друзей и родственников
Как выявить энергетического вампира среди близких друзей
Ольга Кабо развелась с мужем-миллионером после 11 лет брака
Ольга Кабо развелась с мужем-миллионером после 11 лет брака

Топ на сегодня

Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан к сотрудничеству с Минской группой
Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан к сотрудничеству с Минской
В России снова установлен антирекорд по зараженным Covid-19: 18665 за сутки
В России снова установлен антирекорд по зараженным Covid-19: 18665
Состояние экономики Евросоюза под второй волной коронавируса: статистика
Состояние экономики Евросоюза под второй волной коронавируса:
На выборах президента Молдавии все участки открылись вовремя
На выборах президента Молдавии все участки открылись вовремя
Вокалист AC/DC рассказал, как искал лох-несское чудовище
Вокалист AC/DC рассказал, как искал лох-несское чудовище

Еще по теме

PGNiG подала новую заявку "Газпрому" на снижение цены газа
Польша договорилась с США о закупках американского газа
Польша не хочет подписывать новый контракт с Газпромом
Польша подписала 20-летний контракт на поставку сжиженного газа из США