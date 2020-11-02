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Пожар в крупном жилом комплексе в Одессе: сигнализация не сработала, жильцов эвакуировали

Пожар в крупном жилом комплексе в Одессе: сигнализация не сработала, жильцов эвакуировали

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе, где ранее горел завод по производству полуфабрикатов, поздно вечером в воскресенье, 1 ноября, возник пожар в высотном жилом комплексе «Альтаир», что в Киевском районе.


Загорелась квартира на 25-м этаже в четвертой секции крупного ЖК, что по Люстдорфской дороге, 55/2.

Как сообщили жильцы, пожарная сигнализация не везде сработала. Прибывшие на место ЧП спасатели не могли подключить гидранты — не достают на такую высоту, потому пламя тушили изнутри.

Недостаточным оказался и напор воды, пожарные рукава тянули прямо по лестницам, на 25-й этаж. Там же с помощью бензореза демонтировали закрытые металлические двери, после чего, обесточив здание, появилась возможность начать тушение пламени.

«Одновременно проводилась эвакуация жильцов. Наши бойцы спасли 6 человек. Около 22.00 пожар был локализован на площади 100 квадратных метров», — сообщили в региональном главке ГСЧС.

Спасатели работают по повышенному рангу. К тушению привлечены 25 человек личного состава и 6 единиц спецтехники.

По словам спасателей, хозяев в квартире, где произошло возгорание, не было. (По другой информации, хозяйка оставила на плите в кухне сковороду с маслом на огне). По предварительным данным, люди не пострадали.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Одессе случился пожар на автостоянке, расположенной на административной границе областного центра и Лиманского района Одесской области.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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