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Притула после проигрыша в Киеве готовится к выборам в Раду

Притула после проигрыша в Киеве готовится к выборам в Раду
Кандидат на должность мэра Киева от "Голоса" Сергей Притула после проигрыша на местных выборах будет готовиться к выборам в Верховную Раду. Об этом он рассказал в интервью украинской прессе.

"Если будут внеочередные выборы в парламент, пойду на них в обязательном порядке... Начиная с сегодняшнего дня, мы уже смотрим на перспективу на следующие кампании", - отметил Притула.

На вопрос, почему он не пошел первым номером в списке в Киевсовет, Притула ответил, что это обсуждали в партии и пришли к выводу, что если он проиграет мэрские выборы, то сужать его актив до работы в Киевсовете не совсем полезно для партии.

Он уточнил, что на него рассчитывают в "более масштабных уровнях и кампаниях", поэтому сразу после интервью он пойдет в другой кабинет, где будут согласовывать его график дальнейших командировок по регионам.
Притула добавил, что партия ставит перед ним задачу развивать партийные ячейки и сохранить тот актив, который у них есть по регионам, независимо от того, насколько успешно или неуспешно они прошли эту кампанию на местных выборах.

Он добавил, что сейчас будут формировать "короткую, среднюю, долговременную стратегию для работы в регионах".

По словам Притулы, ему уже удалось завести людей в ВР и в местные органы власти, поэтому ничего не помешает ему в следующую кампанию войти самому.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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