Профессиональные хитрецы и манипуляторы по Знаку Зодиака

Вадим Карасев

Хитрых людей, которые могут обвести практически любого вокруг пальца, не так уж и много. Эксперты в области астрологии рассказали о Знаках Зодиака, под которыми рождаются прирожденные манипуляторы.

С представителями описанных ниже Знаков нужно держать ухо востро и смотреть в оба. Эксперты сайта dailyhoro.ru напоминают о том, что манипулятором может оказаться любой человек, каким бы ни был его возраст, пол или Знак Зодиака. Самый лучший способ защититься от таких людей — укрепление энергетики.

Телец

Если вы обидите Тельца, будьте уверены в том, что окружающие люди узнают о вас абсолютно всё. Все ваши тайны станут достоянием общественности. Тельцам ни в коем случае нельзя рассказывать ничего личного и интересного о себе, если вы не уверены в этом человеке. Представители этого Знака очень легко могут настроить людей против вас.

Также с Тельцами стоит быть осторожнее в бизнесе и в торговле. Тельцы являются самыми лучшими менеджерами по продажам. Они могут продать вам воздух, снег зимой. С ними стоит быть очень осторожными в вопросах денег или бизнеса. Дело в том, что они любят деньги, пожалуй, больше, чем кто-либо другой.

Скорпион

Скорпионы — очень чувствительные и эмоциональные люди. Они знают всё о чувствах, о поведении людей. У них очень развита интуиция и эмпатия, что дает им возможность управлять окружающими, особенно родственниками и друзьями, второй половинкой. Это опасные манипуляторы, которые умело имитируют расстройство, разочарование, уважение и даже любовь.

Скорпионы часто идут на манипуляции не ради себя, а ради семьи или ради сохранения позитивной обстановки в семье. Всем, у кого есть родственники данного Знака, лучше быть осторожнее, потому что порой Скорпионы говорят совсем не то, что думают.

Стрелец

Стрельцы с самого детства демонстрируют навыки манипуляции. Они прекрасно знают, что и как нужно сказать или сделать, чтобы произвести на людей впечатление, заставить их себя уважать. Слова Стрельцов бьют точно в цель. Они прирожденные хитрецы и очень умные люди, поэтому им не составляет никакого труда заставить кого-то проникнуться к ним уважением и доверием.

Стрельцы очень опасны в роли врага, поэтому никогда не переходите им дорогу. Они не мстительны, но в решающий момент могут усыпить вашу бдительность, а затем сделать ход конем. Они крайне непредсказуемы. Старайтесь не записываться к ним в должники.