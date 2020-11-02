Пушков назвал упущенный Украиной шанс

Влада Некрасова

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал признание главы комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева о том, что сделать из Украины Францию не получится при жизни следующего поколения жителей страны.

Ранее депутат от партии "Слуга народа" заявил, что на то, чтобы догнать Польшу по уровню ВВП на душу населения, Киеву необходимо минимум 40 лет, при этом сверхзадача для украинских властей – догнать Белоруссию или Россию.

"Шанс у Украины на повышение уровня жизни был - в случае развития торгово-экономических связей и с Россией, и с Европой", - написал Пушков в Twitter.

По его словам, при такой политике в 2011-2013 годах Украина демонстрировала "приличные" темпы роста экономики, а ее ВВП приблизился к 200 миллиардам долларов.

"Но был раскручен майдан и Украина свой шанс провалила", - заключил сенатор.