Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пушков назвал упущенный Украиной шанс

Пушков назвал упущенный Украиной шанс
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал признание главы комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева о том, что сделать из Украины Францию не получится при жизни следующего поколения жителей страны.

Ранее депутат от партии "Слуга народа" заявил, что на то, чтобы догнать Польшу по уровню ВВП на душу населения, Киеву необходимо минимум 40 лет, при этом сверхзадача для украинских властей – догнать Белоруссию или Россию.

"Шанс у Украины на повышение уровня жизни был - в случае развития торгово-экономических связей и с Россией, и с Европой", - написал Пушков в Twitter.


По его словам, при такой политике в 2011-2013 годах Украина демонстрировала "приличные" темпы роста экономики, а ее ВВП приблизился к 200 миллиардам долларов.


"Но был раскручен майдан и Украина свой шанс провалила", - заключил сенатор.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Звездный Instagram: домашний уют, бьюти-процедуры и, конечно, курорты — такая разная осень в блогах знаменитостей
Звездный Instagram: домашний уют, бьюти-процедуры и, конечно, курорты
СМИ: расходы россиян на тестирование на COVID-19 предложили возмещать
СМИ: расходы россиян на тестирование на COVID-19 предложили возмещать
Пушков назвал упущенный Украиной шанс
Пушков назвал упущенный Украиной шанс
ЦИК признал выборы президента Молдавии состоявшимися
ЦИК признал выборы президента Молдавии состоявшимися
Польская PGNiG подала новую заявку "Газпрому" на снижение цены на газ
Польская PGNiG подала новую заявку "Газпрому" на снижение цены на газ
Германия поддержит бизнес при локдауне на 10 млрд евро
Германия поддержит бизнес при локдауне на 10 млрд евро
В Приморье полицейские спасли от пожара 18 человек
В Приморье полицейские спасли от пожара 18 человек
ЦИК Молдавии: Санду опережает Додона на 2,5% после подсчета 99% голосов
ЦИК Молдавии: Санду опережает Додона на 2,5% после подсчета 99%
Сандра О и Аквафина сыграют сестер в новой комедии, пишут СМИ
Сандра О и Аквафина сыграют сестер в новой комедии, пишут СМИ
ЦИК Молдавии назвал лидера на выборах президента страны
ЦИК Молдавии назвал лидера на выборах президента страны
Как выявить энергетического вампира среди близких друзей и родственников
Как выявить энергетического вампира среди близких друзей
Ольга Кабо развелась с мужем-миллионером после 11 лет брака
Ольга Кабо развелась с мужем-миллионером после 11 лет брака

Топ на сегодня

Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан к сотрудничеству с Минской группой
Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан к сотрудничеству с Минской
В России снова установлен антирекорд по зараженным Covid-19: 18665 за сутки
В России снова установлен антирекорд по зараженным Covid-19: 18665
Состояние экономики Евросоюза под второй волной коронавируса: статистика
Состояние экономики Евросоюза под второй волной коронавируса:
На выборах президента Молдавии все участки открылись вовремя
На выборах президента Молдавии все участки открылись вовремя
Вокалист AC/DC рассказал, как искал лох-несское чудовище
Вокалист AC/DC рассказал, как искал лох-несское чудовище

Еще по теме

Пушков прокомментировал угрозу Украины уйти из ПАСЕ в случае возвращения РФ
В Москве раскрыли, что ждет Украину из-за действий против РФ
Для украинских радикалов нет ничего невозможного, считает Пушков
Пушков объяснил Украине, как разговаривать с РФ