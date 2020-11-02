Путин рассказал о планах России по развитию ядерной медицины

Влада Некрасова

В России есть планы по развитию ядерной медицины, это одно из важнейших и перспективных направлений в лечении, заявил президент РФ Владимир Путин.





"Это направление (ядерная медицина - ред.) у нас всегда было хорошо развито, представлено. У нас есть планы по развитию ядерной медицины. По сути дела, еще Советский Союз был, наверное, одним из пионеров использования ядерной медицины в силу того, что вообще ядерная отрасль развивалась у нас достаточно успешно. Первая атомная электростанция - это ведь тоже результат, который был достигнут в нашей стране", - сказал Путин в ходе общения с участниками всероссийского конкурса "Большая перемена" в режиме видеоконференции.

"И сейчас это, конечно, одно из важнейших направлений не только по лечению онкологических заболеваний, но и по многим другим направлениям. Очень перспективное направление, чрезвычайно интересное", - подчеркнул президент.

Финал всероссийского конкурса "Большая перемена" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" - открылся накануне в международном детском центре "Артек" в Крыму. В конкурсе принимали участие более миллиона школьников, финалистами стали 1,2 тысячи человек.