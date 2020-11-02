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Рада хочет заслушать Степанова из-за ухудшения эпидемии коронавируса

Рада хочет заслушать Степанова из-за ухудшения эпидемии коронавируса
Верховная Рада хочет заслушать главу Минздрава Максима Степанова на фоне обострения эпидемии COVID-19 в Украине. Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета парламента в понедельник, 2 ноября.

"Также обращались с предложением и заслушать и министра здравоохранения. Если это необходимо, можем определить день, потому что ситуация обостряется, и надо понимать, в каком направлении мы движемся", - сказал Разумков.

При этом замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко предложил вызвать Степанова в Раду во вторник-среду.
"Возможно, вызовем господина Степанова раньше. Есть такая, возможно, идея во вторник и среду сократить время на выступления, возможно, на 20 минут. И за счет этого получить дополнительное время заслушать господина Степанова ... Если коллеги против, то давайте искать время заслушать господина Степанова во вторник-среду", - добавил Корниенко.

Напомним, что в Украине COVID-19 заболели более 400 тысяч. Накануне в стране выявили 6 754 новых случаев заражения, 69 человек скончалось. Активными больными остаются 231 051 человек.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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