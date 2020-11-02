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Решение КСУ это проявление заговора старых элит и олигархов, - Зеленский

Решение КСУ это проявление заговора старых элит и олигархов, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Конституционного суда по декларированию публичным проявлением сговора части старых элит и олигархов. По его словам, сейчас на чашах весов: уничтожение того, за что боролись на Майданах, и полноценная свобода.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что судьи якобы испугались ответственности.
"Они (судьи) долго сидели в засаде. Пока не начались, наконец, проверки деклараций чиновников. Пока НАБУ ... не получило право на полноценную оперативно-розыскную работу. Пока не заработал ВАКС ... И вот тут им всем стало страшно", - заявил он.

Глава государства добавил, что следующим судьи хотят нарушить работу Высшего антикоррупционного суда, который "будет сажать топ-воров за решетку".

"Демарш Конституционного суда - это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Конкретно против. Ибо только слабый президент и слабое государство – залог сохранения их коррупционного образа жизни", - добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский внес в парламент проект закона о прекращении полномочий всех судей КСУ после решения относительно декларирования.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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