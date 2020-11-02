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Результаты работы депутатов Государственной думы за прошедший год

Многие граждане попросту не следят за деятельностью чиновников высшего ранга. Законотворцы постоянно принимают какие-то инициативы, вносят на рассмотрение Государственной думы новые законопроекты и участвуют в различных комиссиях. Во всем разобраться поможет сайт «ВИП-персоны».

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Татьяна Гоголева о работе общественной приемной

Наиболее действенный способ получить обратную связь от своих избирателей, это работа общественных приемных для граждан, считает депутат от партии «Единая России» Татьяна Степановна Гоголева. Депутат Государственной думы довольно часто ездит на личных прием в город Югры, где проводит по нескольку дней, выслушивая граждан с их насущными проблемами и помогая решать наиболее животрепещущие и насущные вопросы.

Подводя итоги работы за 2020 год, в народную приемную с личными обращениями к депутату Государственной Думы обратилось 134 гражданина. Проблемы у людей были разные, от материальной помощи малоимущим семьям, до ремонта кровли в многоэтажном жилом доме. Особого внимания заслуживают вопросы финансовой помощи населению, а именно – задержка заработной платы, выплата всевозможных пособий и предпринимаемые меры государственной поддержки для многодетных семей.

Все вопросы были рассмотрены по существу, и ни один посетитель общественной приемной не остался без внимания со стороны депутата Государственной думы Татьяны Гоголевой, которой вверен данный участок. Всем гражданам, обратившимся за помощью, оказана государственная поддержка.

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