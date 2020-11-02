Российский и китайский турбизнес переходят в чат

Анастасия Иванова

Международная профессиональная социальная сеть China Friendly Chat свяжет профессионалов турбизнеса в России и Китае. Новый сервис, который призван помочь перезапуску российско-китайского туризма, будет запущен уже в ближайшее время.

По прогнозам китайской стороны, взаимный туристический обмен между Китаем и Россией может возобновиться уже в апреле 2021 г. В преддверии перезапуска туризма китайская сторона уже ведет работу по налаживанию деловых связей в России – не только Москве и Санкт-Петербурге, но и на Дальнем Востоке, Мурманске, на Байкале.

При поддержке двух крупных организаций - «Мир без границ» и Китайской ассоциации турсервиса - на рынок выпускается новый сервис China Friendly Chat. Продукт был представлен в рамках онлайн-конференции постпандемических технологий для турбизнеса Travel Winter IT World 2020.

China Friendly Chat – это социальная сеть, основная цель которой - облегчить взаимодействие в режиме онлайн представителей китайских и российских компаний в сферах туриндустрии и гостеприимства.

«Удобство чата в том, что в режиме онлайн российская компания может увидеть проверенных китайских туроператоров, которые заинтересованы в нашем продукте. Сейчас основной способ поиска партнеров – это выставки, где большая часть времени посвящается поискам заинтересованных компаний. Чат позволит сэкономить время и деньги, т.к. первый этап налаживания связей будет проходить в режиме онлайн. И только финальный этап – подписание договоров, можно будет перевести в режим офлайн», - говорит Юлия Лазарева, представитель компании «Береста Тревел».

Представитель китайской туристической компании Easy Tours ITS Тан Ян Ли отметил, что чат поможет китайским туристическим компаниям в свете нового этапа въездного туризма в России – внедрения электронных виз. «Данная площадка даст китайским туроператорам больше возможностей сотрудничества с проверенными и надежными поставщиками. Платформа, в том числе, улучшит точность передачи информации. Конечные поставщики услуг - отели и рестораны в России смогут более точно понимать все требования и желания своих китайских туристов», - отметил эксперт.

Участники конференции отметили, что новая социальная сеть будет способствовать развитию бизнеса между китайскими туроператорами и российскими отелями, ресторанами и т.д. Кроме того, такая платформа улучшит качество получения информации.

Для регистрации в чате компания должна будет предоставить основные данные о себе, включая ИНН. Все эти данные будут доступны другим участникам чата. Это - первая степень «защиты» чата от недобросовестных компаний. Вторая – внутренний контроль в чате. С одной стороны, его будут осуществлять сами компании, знакомые в той или иной степени с коллегами по рынку. С другой –экспертные советы, которые будут создаваться в рамках чата.

К регистрации в социальной сети, которая будет запущена уже в ближайшее время, приглашаются все компании, которые намерены возобновить работу с Китаем или хотят «с нуля» выйти на китайский рынок. Целевая аудитория China Friendly Chat в России – рестораны, музеи, юридические компании, отели, туристические компании. Со стороны Китая – туроператоры члены «Русского клуба» (более 200 компаний, работающих на российском направлении).

Участники чата после регистрации смогут создать личный кабинет, куда они смогут загрузить информацию о своих продуктах и услугах в текстовом, графическом и мультимедийном форматах. Эта информация попадет в поле зрения китайских туроператоров – представителей «Русского клуба», а также заинтересованных в партнерстве российских компаний.

Соцсеть также предоставляет возможность включиться в профильные нишевые сообщества, общаться с российскими поставщиками услуг и китайскими туроператорами, проверять свои продукты и компетенции на соответствие запросам партнеров, стандартам законодательства и вызовам рынка.

Еще один инструмент – возможность проверить свою готовность к выходу на китайский рынок по чек-листу China Friendly, получить советы, новые знания и навыки от специалистов из Китая, следить за оценками своих продуктов со стороны партнеров, заказывать индивидуальные консультации для команды, участвовать в профильных вебинарах и online-мероприятиях.