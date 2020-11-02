Рубиновые звёзды появились над Кремлем к 20-летию Октябрьской революции

Анастасия Иванова

На башнях Кремля 83 года назад зажглись пятиконечные рубиновые звёзды. Ими заменили звёзды из нержавеющей стали и красной меди.

В мае 1937 года было решено установить к двадцатилетию Октябрьской революции рубиновые звёзды на пяти кремлёвских башнях — Боровицкой, Троицкой, Спасской, Никольской и Водовзводной.

Монтаж первой звезды закончили в конце сентября 1937 года, остальные установили в октябре.

Эскизы для них подготовил народный художник СССР Фёдор Федоровский, который и предложил рубиновый цвет стекла.

Чтобы звёзды казались одинаковыми с земли, их настоящий размер отличается. На Водовзводной башне установлена самая маленькая с трёхметровым расстоянием между концами лучей. У Боровицкой и Троицкой расстояние 3,2 и 3,5 метра, у самых крупных звёзд на Спасской и Никольской башнях — по 3,75 метра. Остекление — двойное: внутри двухмиллиметровый слой молочного стекла, снаружи — рубинового. Вес каждой — около тонны.

Специальное стекло изобрёл Никанор Курочкин, сделавший до этого первый саркофаг для мавзолея Ленина. Для равномерного и яркого освещения всей поверхности звезды изготовили уникальные лампы накаливания мощностью от 3700 до 5000 ватт, а для предохранения звёзд от перегрева специалисты разработали особую вентиляционную систему.

В основе каждой звезды — объёмный каркас из высококачественной нержавеющей стали, Их изготовили на подмосковном заводе «Электросталь». Лучи представляют собой многогранные пирамиды, причём у Никольской звезды она 12-гранная, а у остальных — 8-гранная. Основания этих пирамид сварены между собой в центре звезды. Такой каркас рассчитан на давление ураганного ветра, он опирался в основании на трубу, в которой располагались подшипники для вращения звезды.

Звёзды выключали и накрывали чехлами во время Великой Отечественной войны, но они всё равно пострадали. Реконструкцию проводили с 7 сентября 1945 года по 7 февраля 1946 года.