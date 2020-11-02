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С 1 ноября стартует Академия «Польша. Города и культура»

С 1 ноября стартует Академия «Польша. Города и культура»

Пандемия закончится, границы откроются, туристы снова поедут в Европу. Нынешняя пауза – отличная возможность получить новые или обновить уже существующие знания по самым популярным европейским направлениям, к которым традиционно относится Польша. 

Исторические города, множество памятников архитектуры и искусства, музеи и художественные галереи, культурные события и фестивали, гастрономия. Узнать больше о городском туризме в Польше поможет онлайн-академия «Польша. Города и культура», которая стартует на платформе Академии АТОР 1 ноября 2020 года.

Программа обучения состоит из 6 курсов, в ходе которых будет рассказано об истории, достопримечательностях, культуре и культурных объектах, событиях и местной кухне таких городов как Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав, Люблин и Торунь.

Множество практической информации и полезных советов, эксклюзивный фото и видео контент, познавательные вебинары и викторина, в ходе которой есть возможность выиграть симпатичные подарки.

Главное: полученные знания помогут всем заинтересованным представителям турбизнеса стать специалистами по городскому туризму в Польше. Выпускники Академии «Польша. Города и культура» в случае успешного прохождения всех курсов получат сертификат о квалификации от Польской туристической организации.

Прочитать содержимое курса может любой посетитель сайта, но сдать тесты и получить сертификат сможет только специалист турбизнеса, прошедший регистрацию. Онлайн-академия Польши ориентирована на аудиторию специалистов, работающих в России, Беларуси и Казахстане.

В рамках обучающей программы также запланированы вебинары, которые помогут отлично подготовиться к финальной викторине.

Период обучения в Академии «Польша. Города и культура» с 01.11.20 по 31.10.21 включительно.

Обучение – бесплатное. Все материалы курса грамотно структурированы и интересно подаются, так что усвоение новых знаний будет легким и непринужденным. Присоединяйтесь к нашему образовательному проекту!
 

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По материалам: atorus.ru

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