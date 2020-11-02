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Сандра О и Аквафина сыграют сестер в новой комедии, пишут СМИ

Сандра О и Аквафина сыграют сестер в новой комедии, пишут СМИ
. СМИ узнали, Аквафина ("Восемь подруг Оушена") и Сандр О ("Убивая Еву") снимутся в комедийном фильме видеосервиса Netflix, который еще не получил названия, сообщает Deadline.

В центре сюжета две сестры, которые пытаются наладить отношения. Ради этого одна из них помогает другой осуществить мечту всей жизни: принять участие в любимом шоу. Известно, что Сандра О исполнит роль одинокой затворницы, а Аквафина – ее сестру, которая терпит крушение поезда.

По информации Deadline, сценарий написала Джен Д'Анджело. До этого она работала над сиквелом комедии "Фокус-покус" для платформы Disney +. Продюсерами проекта выбрали Джессику Элбаум ("Стриптизерши") и Уилла Феррелла ("Евровидение: История огненной саги").


Остальные подробности, в том числе об актерском составе и дате выхода, в Netflix пока не раскрывают.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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