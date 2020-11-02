Саудовская Аравия зажгла зелёный свет перед сирийскими грузовиками

Лидия Мартынова

Вице-президент Торговой палаты Дамаска Файез Кассума сообщил сегодня, 2 ноября, сирийской газете «Аль-Ватан», что более трёх недель назад грузовикам с произведёнными в Сирии товарами, разрешили въезд в Саудовскую Аравию. Кассума уточнил, что впервые за последние несколько лет власти королевства приняли решение предоставить водителям, гражданам Сирии, визы для пересечения границы с Саудовской Аравией.

Что касается появившихся ранее в СМИ сообщений о въезде 300 грузовиков с сирийскими товарами в Саудовскую Аравию за один день, то представитель Торговой палаты Дамаска отметил, что это число завышено. По его словам, количество сирийских фур, ежедневно прибывающих в Саудовскую Аравию, меньше, но непосредственная торговля между двумя странами возобновлена.

Ранее сирийские товары ввозились в крупнейшую арабскую монархию, но не сирийскими грузовиками, а с использованием транспортных средств других стран, добавил Кассума.

Поясняется, что товары, которые проходят через иорданские порты и попадают в Саудовскую Аравию, — это овощи, фрукты, продукты питания и одежда.

Как сообщало ИА Newstes, Саудовская Аравия, как и ряд её союзников и партнёров в регионе, уже почти на протяжении 10 лет бойкотирует власти в Дамаске. Однако последние развития в Сирии и за её пределами постепенно настраивают Эр-Рияд на пересмотр своего сирийского курса. Не в последнюю очередь этому способствовала военная интервенция Турции в арабской республике, что вызвало ощущаемую до сих пор волну негодования в арабском мире, включая таких его тяжеловесов, как Саудовская Аравия, Египет и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ранее министр связи и технологий Сирии Ияд аль-Хатиб объявил о повторном подключении оптоволоконного кабеля между Дамаском, Дубаем, Иорданией и Саудовской Аравией. Глава Минсвязи САР назвал это «проблеском надежды на возрождение сирийско-аравийского сотрудничества». Кабель перестал функционировать в 2011 году, когда сирийские власти столкнулись сначала с уличными протестами, а затем и с масштабными боевыми действиями на своей территории. До повторного подключения кабеля, Эр-Рияд в конце сентября разрешил сирийским грузовикам проезжать через свою территорию. Дамаск незамедлительно приветствовал такой шаги.

Напомним, членство Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) было приостановлено в ноябре 2011 года. Большинство арабских стран отозвали своих послов из Дамаска и присоединились к экономическому бойкоту Сирии. Саудовская Аравия, Катар и ряд других государств в период сирийского конфликта оказывали финансовую и военную помощь вооружённым формированиям, выступившим против правительства Башара Асада. Официальная позиция ЛАГ по этому поводу пока не изменилась, однако отношение к Дамаску со стороны арабских соседей всё же претерпело существенное изменение. Так, в декабре 2018 года правительство ОАЭ приняло решение возобновить работу своего посольства в Дамаске, чтобы «вернуть отношения с Сирией в нормальное русло». Были и другие сигналы в пользу готовности монархий залива реанимировать связи с Сирией.