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Сербский депутат назвал парламентское сотрудничество важным аспектом партнёрства Белграда и Москвы

Сербский депутат назвал парламентское сотрудничество важным аспектом партнёрства Белграда и Москвы

Одна из главных целей Сербии — развитие стратегических отношений с Россией, парламентское сотрудничество является важной частью данного процесса. Об этом заявил «Парламентской газете» депутат Народной Скупщины Сербии Йован Палалич.

​Парламентарий отметил, что в связи с тяжелой экономической и эпидемиологической ситуацией, в которой оказалась Сербия из-за последствий пандемии коронавируса, было принято решение о формировании парламентского большинства и правительства, в которое вошли практически все политические силы, прошедшие в Скупщину по итогам выборов. Поэтому в парламенте фактически отсутствует оппозиция, за исключением небольшой депутатской группы.

По словам Палалича, это решение обусловлено необходимостью сплочения всего спектра вошедших в парламент политических сил для противостояния серьёзным вызовам, стоящим перед страной.

«Очевидно, что такими вызовами в настоящий момент являются кризис, вызванный эпидемией коронавируса, а также возобновление Белградом переговоров о нормализации отношений с ​ Косовом», — подчеркнул депутат.

Он также напомнил, что по решению председателя правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и президента страны Александра Вучича срок мандата правительства и парламента ограничен до апреля 2022 года. Во многом это связано с тем, что на основе прогнозов окончание эпидемии коронавируса ожидается именно в 2022 году. Поэтому потребность в подобного рода объединении политических усилий всех партий отпадёт, и Сербия снова сможет вернуться к нормальной политической жизни, в частности, провести новые парламентские выборы.

Говоря о главных задачах парламента на предстоящий период, Палалич отметил,​ что для Сербии очень важно пройти эпидемию коронавируса с минимальными потерями.

«Большая часть деятельности парламента будет направлена на эффективное преодоление эпидемиологического кризиса. Кроме того, нам очень важно сохранить независимую внешнюю политику, которая выстраивалась все предыдущие годы и является предметом нашей гордости. ​Не менее важно продолжить отстаивание наших интересов в Косово и Метохии, а также сохранить темпы экономического развития и роста благосостояния граждан», — рассказал Палалич, добавив, что его личной задачей на ближайшие несколько лет станет также работа над укреплением сотрудничества между парламентами Сербии и России.

«У нас есть подписанное соглашение с Федеральным Собранием Российской Федерации и поэтому я уверен, что наше сотрудничество будет не только продолжаться, но и углубляться», — заявил он.

Депутат рассчитывает, что назначение нового председателя Скупщины Ивицы Дачича будет способствовать приданию ещё большей содержательности встречам российских и сербских парламентариев и приведёт к интенсификации контактов с российскими коллегами.

«Одна из главных целей Сербии — развитие стратегических отношений с Россией, и, несомненно, парламентское сотрудничество - важная часть этого процесса», — заключил парламентарий

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По материалам: pnp.ru

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