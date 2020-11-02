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Шон Коннери последние годы жизни боролся с болезнью Альцгеймера

Шон Коннери последние годы жизни боролся с болезнью Альцгеймера
Вдова Шона Коннери Мишелин Рокбрюн, с которой актер состоял в браке 45 лет, рассказала о последних годах жизни своего супруга, скончавшегося 31 октября в возрасте 90 лет.

Последние годы жизни Коннери страдал от болезни Альцгеймера. «У него была деменция, и это сказалось на нем. Для него это была не жизнь. В последнее время он не мог ясно выражать мысли. По крайней мере он ушел во сне — тихо, без всякой суеты, как он и хотел», — сообщила она The Daily Mail.

Рокбрюн также рассказала, что они прожили вместе «прекрасную жизнь»: «Он был идеалом мужчины. Без него будет очень сложно, я знаю это. Но это не могло длиться вечно».
Шон Коннери умер во сне в возрасте 90 лет на Багамских островах, куда вместе с супругой перебрался после завершения карьеры в 2003 году. Легендарный шотландский актер первым сыграл Джеймса Бонда на большом экране. Всего он снялся в семи фильмах бондианы. Среди многочисленных наград Коннери — «Оскар», две награды BAFTA и три «Золотых глобуса».
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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