Сколько стоят туры в Калининград на Новый Год, и где селить VIP-туристов

Анастасия Иванова

Туроператоры видят рост спроса на туры в Калининградскую область в зимнем сезоне 20/21. В какую сумму обойдется путешествие в Калининград на новогодние каникулы и какие отели можно порекомендовать для размещения состоятельных туристов – в нашем обзоре.

ТУРЫ В КАЛИНИНГРАД ВОСТРЕБОВАНЫ ЗИМОЙ

По информации опрошенных «Вестником АТОР» представителей туроператорских компаний, высокий спрос на калининградском направлении сохраняется в межсезонье и в зимнем периоде. Как сообщал ранее «Вестник АТОР», в Калининградской области по итогам 2020 году ожидают порядка 1,2-1,3 млн туристов, в то время как годом ранее регион принял 1,7 млн гостей.

Как отмечает директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова, минувшим летом спрос на туры в Калининград был рекордным, гостиницы не смогли принять всех желающих.

«Продажи увеличились на 30-40%, с сентября поток туристов, стремящихся отдохнуть или провести выходные в Калининграде, уменьшился незначительно», – говорит г-жа Громова.

По информации коммерческого директора национального туроператора АЛЕАН Оксаны Булах, к настоящему моменту в компании фиксируют увеличение спроса на санаторно-курортное лечение и пакетные туры в Калининградскую область в зимнем сезоне на 20%.

«Уже сейчас отели на Новый год заполняются хорошо, мы ожидаем, что пик спроса придется на середину ноября», – подчеркивает г-жа Булах. По ее мнению, росту продаж помогает расширенное авиасообщение (рейсы в Калининград выполняются из 23 регионов России) и летняя популярность направления.

«Калининградская область этим летом получила высокую оценку туристов. Направление стало возвратным, многие туристы захотели вернуться в регион зимой», – отмечает эксперт.

По оценке руководителя направления туроператора «Дельфин» Андрея Мартынова, текущая динамика бронирований туров в Калининградскую область говорит о том, что зимой направление прибавит примерно 20-30%. Схожих прогнозов придерживаются эксперты и других туроператорских компаний.

Так, специалисты TUI Россия уже фиксируют рост спроса на зимние туры в Калининград на 25%, представители туроператора ICS Travel Group ожидают увеличения продаж на 30-35%, эксперты туроператора «Русский Экспресс» говорят о динамике в 30-40%. По их мнению, в зимнем сезоне Калининград станет альтернативой Прибалтики для жителей Санкт-Петербурга.

Калининград лидирует в бронированиях среди экскурсионных туров по России на зимний период в продажах туроператора ANEX Tour. Столь высокий спрос на направление стал основанием для постановки ANEXTourчартеров в Калининград на новогодний период.

ПРОДАЖАМ ТУРОВ НА НОВЫЙ ГОД ПОМОГАЕТ АКЦИЯ С КЕШБЭКОМ

По сообщениям участников рынка, на Новый год бронирование туров в Калининградскую область идет более активно, чем по другим регионам России. Как отмечают представители туроператора «Интурист», этому помогает программа туристического кешбэка.

На зимний сезон Калининградская область входит в ТОП-3 продаж «Интуриста» по этой акции. Бронируются как экскурсионные туры, так и размещение в отелях и санаториях в Калининграде, Балтийске и Светлогорске. В топе спроса качественные объекты категорий 3, 4* и 5* с расширенной инфраструктурой.

Как добавляет Андрей Мартынов из «Дельфина», по состоянию на конец октября компания уже подтвердила объем новогодних заездов 2019 года.

«Впереди еще полтора месяца продаж. Безусловно, акция кешбэка пошла на пользу. Мы видим достаточно большой объем акционных заявок. Активно бронируют новогодние и рождественские заезды с размещением как в отелях Калининграда, так и на побережье», – говорит он.

КАКИЕ ОТЕЛИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕКОМЕНДОВАТЬ СОСТОЯТЕЛЬНЫМ ТУРИСТАМ

На конец октября отели Калининградской области еще не присылали stop sale на новогодний период. Тем не менее, как считает Алена Громова из Coral Travel, есть все основания полагать, что гостиницы региона будут заполнены на 100%.

С этим согласны и в «Интуристе»: по мнению представителей туроператора, по мере приближения новогодних заездов качественные объекты будут сообщать об остановке продаж.

Как говорит Андрей Мартынов, дефицит мест в калининградских отелях начнет ощущаться уже к середине ноября. Как добавляют эксперты «Русского Экспресса», в первую очередь нехватка мест ожидается в дорогих отелях и гостиницах, расположенных в центре Калининграде.

Туроператоры дали рекомендации по подбору отелей в Калининграде для VIP-туристов. ВТОП-5 вошли«Crystal House Suite & SPA» 5*, Holiday Inn 4*, Radisson Blu Kaliningrad 4*, Mercure 4*, Kaiserhof. 4*. Стоимость суток проживания в объектах 4* начинается от 8000 р. за номер.

Эксперты TUI Россия также обращают внимание на качественные отели в Калининградской области. Это отель Schloss 5* (Янтарный) и гостиница «Гранд Палас» 5* (Светлогорск).

СКОЛЬКО СТОЯТ ТУРЫ В КАЛИНИНГРАД НА НОВЫЙ ГОД-2021

Coral Travel: стоимость программы на Новый год (5 дней) начинается от 21000 р. на человека (без учета дороги). В стоимость входит: проживание в гостинице на базе завтраков, экскурсионная программа, новогодний банкет, органный концерт в кафедральном соборе.

АЛЕАН: стоимость программы «Новый год в Русской Прибалтике» (5 дней) стартует от 36 000 р. (без учета дороги). В программе - размещение в гостинице на базе завтраков; транспортное, экскурсионное и музейное обслуживание.

«Дельфин»: экскурсионный тур на 5 дней с размещением в отелях 3* начинается от 15 200 р. за человека (без учета дороги).

«Интурист»: экскурсионный тур с авиаперелетом «Серебряная Балтика» (заезды 1 и 2 января на 4-7 дней) обойдется от 23 208 р. на двоих. Программа «Рождественский Weekend» на двоих с перелетом из Москвы от 16 189 р.

ANEX Tour: в ассортименте туроператоры пакеты без перелета и с перелетом. Тур без экскурсий, с проживанием и перелетом AZUR air на 5 ночей (завтраки) стартует от 36 000 р. двоих. Тур с авиаперелетом AZUR air и экскурсиями (5 ночей, питание по программе) обойдется от 75 300 р. на двоих. Туры только с проживанием (без перелета и экскурсий, завтраки) начинаются от 17 200 р. на двоих.

«Мультитур»: проживание в отеле (3 ночи, завтраки) – от 8500 р. на двоих.

TUI Россия: проживание в гостинице от 3 ночей с завтраком – о т 9 600 р. за двоих. (без дороги). Экскурсионный тур (проживание, питание по программе, 3 ночи) – от 19 840 р. за двоих (без учета дороги).

«Русский Экспресс»: новогодние программы стартуют от 15 500 р. за человека (без дороги). В стоимость входит транспортное и экскурсионное обслуживание, проживание на завтраках, входные билеты, органный концерт в Кафедральном соборе).

ICS Travel Group: пакетный тур с авиаперелетом из Москвы на 3 ночи с вылетом 29 декабря обойдется от 20 000 р. на двоих (отель «Дейма», без питания).