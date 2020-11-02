Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Следы злокачественной опухоли обнаружены на скелете бронзового века из Китая

Следы злокачественной опухоли обнаружены на скелете бронзового века из Китая

Обследуя захоронения возрастом около 3500 лет в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, ученые сделали редкую находку. Они обнаружили на одном из скелетов признаки злокачественного заболевания — множественной миеломы. На данный момент описано менее трехсот случаев рака, выявленных при анализе древних останков. По словам исследователей, находки такого рода необходимы «для того, чтобы лучше реконструировать историю и эволюцию рака».

Кости принадлежали представителю культуры Цицзя, которая датируется примерно 1750–1450 годами до нашей эры и считается одной из самых ранних культур бронзового века в Китае. Она была распространена в верхней части бассейна Хуанхэ, на территории нынешней провинции Ганьсу и восточной части провинции Цинхай. Ее представители вели оседлую жизнь, занимаясь земледелием и разводя лошадей и свиней.

Скелет, от которого сохранилось примерно две трети, был найден в общем захоронении с останками еще шести человек. Он принадлежал мужчине возрастом 34–44 года. Когда кости были исследованы при помощи рентгена, на них обнаружились множественные небольшие круглые образования. Ученым пришлось внимательно изучить их, чтобы исключить возможные причины возникновения этих образований, например, туберкулез или грибковые инфекции. В конечном итоге они пришли к выводу, что эти останки — самый ранний случай множественной миеломы, обнаруженный на сегодня в Восточной Азии.

При множественной миеломе злокачественное перерождение происходит с B-лимфоцитами, находящимися в костном мозге. Опухолевая ткань разрастается преимущественно в плоских костях (кости черепа, ребра, таз), а также в позвонках. Она вызывает разрушение костной ткани и потерю прочности костей. Пациенты ощущают боли в костях, у них часто возникают переломы, а кальций из разрушенных костей откладывается в виде камней в почках, легких и других органах. Нарушения в работе иммунной системы, возникающие при этом заболевании, делают организм более подверженным инфекциям. Встречается множественная миелома относительно редко, в США ее частота составляет 6,5 случаев на 100 тысяч человек. Болеют преимущественно мужчины пожилого возраста.

Исследование опубликовал International Journal of Paleopathology.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Следы злокачественной опухоли обнаружены на скелете бронзового века из Китая
Следы злокачественной опухоли обнаружены на скелете бронзового века
"Речь идет об очень серьезном обвинении". Эксперт о конфликте в Карабахе
"Речь идет об очень серьезном обвинении". Эксперт о конфликте в
Путин рассказал о планах России по развитию ядерной медицины
Путин рассказал о планах России по развитию ядерной медицины
Гороскоп Павла Глобы на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года
Саудовская Аравия зажгла зелёный свет перед сирийскими грузовиками
Саудовская Аравия зажгла зелёный свет перед сирийскими грузовиками
Как семья Бекхэм, сестры Кардашьян, Биберы и другие отметили Хэллоуин-2020
Как семья Бекхэм, сестры Кардашьян, Биберы и другие отметили
В Сергиевом Посаде женщина выкинула умирать на улицу новорожденную дочь
В Сергиевом Посаде женщина выкинула умирать на улицу новорожденную
Австрийская OMV вступилась за "Газпром" в споре с Польшей по "Севпотоку"
Австрийская OMV вступилась за "Газпром" в споре с Польшей по
Экологическая деревообработка древесины в России
Экологическая деревообработка древесины в России
В веб-симпозиуме «Нейродефектология: от теории к практике» приняли участие российские и зарубежные специалисты
В веб-симпозиуме «Нейродефектология: от теории к практике» приняли
Арт-резиденция «Тавриды» может быть создана с использованием инфраструктуры «Сириуса» через 2,5–3 года – Елена Шмелева
Арт-резиденция «Тавриды» может быть создана с использованием
Новый номер «Вестника образования» приурочен к 80-летнему юбилею системы СПО
Новый номер «Вестника образования» приурочен к 80-летнему юбилею

Топ на сегодня

Пашинян пообещал Баку «погружение всё глубже и глубже»: «Они не дождутся»
Пашинян пообещал Баку «погружение всё глубже и глубже»: «Они
18 бьютихаков от королевских особ, чтобы выглядеть прекрасно в любой момент
18 бьютихаков от королевских особ, чтобы выглядеть прекрасно в любой
Пашинян заявил, что ему понятна российская позиция по Карабаху
Пашинян заявил, что ему понятна российская позиция по Карабаху
Финишировали без изменений. В Грузии подводят итоги парламентских выборов
Финишировали без изменений. В Грузии подводят итоги парламентских
Любимова: дирижер Ведерников прославлял русскую классическую музыку
Любимова: дирижер Ведерников прославлял русскую классическую музыку

Еще по теме

В Китае обнаружили кладбище бронзового века
В Китае на авиашоу разбился небольшой самолет
В Китае найдено кладбище времен бронзового века
Археологи Ставрополья обнаружили захоронения Бронзового века