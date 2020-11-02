Следы злокачественной опухоли обнаружены на скелете бронзового века из Китая

Вадим Карасев

Обследуя захоронения возрастом около 3500 лет в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, ученые сделали редкую находку. Они обнаружили на одном из скелетов признаки злокачественного заболевания — множественной миеломы. На данный момент описано менее трехсот случаев рака, выявленных при анализе древних останков. По словам исследователей, находки такого рода необходимы «для того, чтобы лучше реконструировать историю и эволюцию рака».

Кости принадлежали представителю культуры Цицзя, которая датируется примерно 1750–1450 годами до нашей эры и считается одной из самых ранних культур бронзового века в Китае. Она была распространена в верхней части бассейна Хуанхэ, на территории нынешней провинции Ганьсу и восточной части провинции Цинхай. Ее представители вели оседлую жизнь, занимаясь земледелием и разводя лошадей и свиней.

Скелет, от которого сохранилось примерно две трети, был найден в общем захоронении с останками еще шести человек. Он принадлежал мужчине возрастом 34–44 года. Когда кости были исследованы при помощи рентгена, на них обнаружились множественные небольшие круглые образования. Ученым пришлось внимательно изучить их, чтобы исключить возможные причины возникновения этих образований, например, туберкулез или грибковые инфекции. В конечном итоге они пришли к выводу, что эти останки — самый ранний случай множественной миеломы, обнаруженный на сегодня в Восточной Азии.

При множественной миеломе злокачественное перерождение происходит с B-лимфоцитами, находящимися в костном мозге. Опухолевая ткань разрастается преимущественно в плоских костях (кости черепа, ребра, таз), а также в позвонках. Она вызывает разрушение костной ткани и потерю прочности костей. Пациенты ощущают боли в костях, у них часто возникают переломы, а кальций из разрушенных костей откладывается в виде камней в почках, легких и других органах. Нарушения в работе иммунной системы, возникающие при этом заболевании, делают организм более подверженным инфекциям. Встречается множественная миелома относительно редко, в США ее частота составляет 6,5 случаев на 100 тысяч человек. Болеют преимущественно мужчины пожилого возраста.

Исследование опубликовал International Journal of Paleopathology.