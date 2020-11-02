СМИ: расходы россиян на тестирование на COVID-19 предложили возмещать

Лидия Мартынова

Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей предложили возмещать россиянам из бюджета плату за тесты на коронавирус, сделанные в частных медицинских учреждениях. Соответствующее письмо, как сообщает газета "Известия", направлено в Совет безопасности и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.

Отмечается, что в организации поступают обращения родственников заболевших COVID пациентов из регионов. Люди жалуются на дополнительные расходы на анализы на коронавирус. Они вынуждены делать их в частных клиниках за собственный счет из-за того, что в государственных поликлиниках нужно ждать своей очереди по нескольку недель.