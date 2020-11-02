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Сорвавший похороны россиянки пьяный священник отделался порицанием

Сорвавший похороны россиянки пьяный священник отделался порицанием

В Русской православной церкви заявили, что наказали священнослужителя из Липецкой области, который сорвал похороны россиянки. Очевидцы заподозрили, что он был пьян.

Как сообщает РИА Новости, в информотделе Елецкой епархии заверили, что дебошир признал вину и раскаялся. С учетом этого к нему не применят дисциплинарное взыскание, однако церковные власти уже вынесли порицание.

"Каких-то дисциплинарных взысканий против него не будет применяться, ему вынесли порицание", – сказал иеромонах Сергий (Волков).

На распространившемся в сети видео священник конфликтует с людьми на похоронах. Стычка едва не переросла в драку, при этом служитель РПЦ нецензурно выражался и бросался на людей. Сам он потом утверждал, что не был пьян.

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По материалам: uposters.ru

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