Суд вынес приговор виновнику ДТП под Киевом, в котором погибли четыре человека

Алексей Вольцев

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В понедельник, 2 ноября, суд приговорил к 10 годам лишения свободы водителя, который в июле этого года спровоцировал ДТП на Столичном шоссе. В аварии погибли двое детей и двое взрослых. Об этом в Facebook сообщила спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Водитель-нарушитель также лишен права управлять транспортным средством сроком на 3 года. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении причиненного вреда.

Напомним, смертельная авария произошла 12 июля 2020 года на Столичном шоссе. Обвиняемый, находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz, допустил столкновение с автомобилем, который двигался в попутном с ним направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где протаранил автомобиль Hyundai Tucson.

В результате столкновения пострадала семья из 5 человек, которая ехала в этом авто. Водитель, его жена и их малолетняя дочь скончались на месте. Двое мальчиков были госпитализированы, но один из них скончался по дороге в больницу.

Согласно результатам экспертиз, обвиняемый во время ДТП находился под действием алкоголя и наркотиков. Свою вину он признал полностью.

Ранее «ФАКТЫ» подробно писали о водителе, совершившем смертельное ДТП под Киевом.

Фото facebook.com/permalink