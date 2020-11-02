Топ 5 полезных свежих соков

Лидия Мартынова

Все мы знаем, что свежевыжатые соки полезны. Все больше людей делают сок самостоятельно, справедливо полагая, что в свежем продукте намного больше витаминов. Но как правильно выбрать сок, вернее то, из чего его приготовить. Ведь мы не знаем, какой из них самый полезный.

Для того чтобы вы всегда знали, какой сок несет больше всего пользы для организма, мы составили топ5 самых лучших напитков.

Апельсиновый свежевыжатый сок несет в себе огромный список витаминов. В список входят растительные флавониды, которые препятствуют возникновению раковых клеток. Апельсиновый сок улучшает аппетит, слегка тонизирует. Положительное действие оказывает и на состояние нервной системы.

Выпивая за завтраком всего один стакан сока, вы обеспечите свой организм суточной нормой витамина С. К тому же, если сок приготовлен с мякотью, то он бережно очищает кишечник. У людей, которые систематически употребляют апельсиновый сок — не бывает проблем с желудком.

Виноградный сок обладает мочегонным и отхаркивающим эффектом. В нем содержится большое количество легкоусвояемых углеводов. Полезное действие оказывается на сердце. При некоторых болезнях почек и легких, виноградный сок рекомендуется докторами.





Грейпфрутовый сок улучшает обменные процессы в организме. Именно за это его так любят те, кто старается похудеть. К тому же сок обладает жаропонижающим эффектом. Помогает организму выводить шлаки, излишнюю жидкость. И вообще оказывает на весь организм действие, которое заставляет органы работать лучше.

Картофельный сок не очень приятен на вкус, но очень полезен для организма. Во-первых, это источник кальция и магния. Они, в свою очередь, снимают напряжение с сосудов, а значит приводят к нормализации кровяного давления.

С очень давних времен картофельный сок используется при лечении язвы и других болезней желудка. За один раз достаточно выпивать всего лишь 50 мл сока.

Морковный сок богат каротином. Все мы знаем, что морковка — это овощ для глаз. В соке намного больше концентрация каротина. Сок отлично восстанавливает силы, дает толчок мозгу, оказывает положительное влияние на память.

Диетологи выяснили, что любой свежевыжатый сок запускает в организме процесс очищения. Люди, которые предпочитают свежевыжатые соки реже страдают от ожирения, лучше выглядят.