Уполномоченный по правам человека должен жить в России

Алексей Вольцев

Уполномоченный по правам человека должен постоянно проживать в Российской Федерации и не иметь счетов за рубежом. Такие нормы содержатся в законе, который планируется рассмотреть на заседании Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству 2 ноября.

Документ внесён Президентом РФ во исполнение поправок в Конституцию и принят Госдумой в третьем чтении 28 октября. Уточняется ряд требований к Уполномоченному по правам человека в России. Устанавливается, что омбудсменом может быть человек не моложе 35 лет. Он должен постоянно проживать в Российской Федерации. Ему запретят открывать и иметь счета и вклады, наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за границей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что такие нормы являются важным механизмом «защиты от внешнего вмешательства». «Такое решение также укрепляет нашу страну, защищает ее от влияния извне», — сказал Володин.

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