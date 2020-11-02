Узоры на одежде: от чего защищает клетка и как горошек притягивает деньги

Вадим Карасев

Узоры на нашей одежде могут выступать в роли магнита для удачи в различных сферах жизни. Эксперты рассказали о воздействии узоров на энергетику человека.

Энергетика человека непостоянна и нестабильна. Она зависит от окружения, от занятий, настроения и, конечно же, от одежды. Узоры на ткани сильно влияют на ауру человека.

Одежда в клетку

Клетчатый узор на одежде — это сильнейший оберег. Если вам предстоит тяжелый день, наденьте что-то с узором в клетку. Считается, что такой узор оберегает человека от сглаза, а также ставит защиту от негативных людей, манипуляторов, врагов.

Клетчатый узор защищает биополе человека от посторонних вторжений. Такую одежду можно надевать на важные собрания, а также на встречи, на которых точно будут ваши недоброжелатели.

Одежда в полоску

Полоски на одежде привлекают удачу при занятиях новыми делами. Такой узор очень хорошо помогает концентрировать мысли и внимание на самом главном. Если человек работает в интеллектуальной сфере, занимается решением сложных задач или нуждается во внимательности, ему стоит надевать одежду в полоску.

Такой узор на одежде крайне полезен для всех, кто хочет оставаться целеустремленным. Также прямые линии пробуждают верхние чакры и стимулируют рост интуиции.

Одежда в горошек

Одежда в горошек — сильнейший магнит для денег. Всё очень просто — круглые или овальные узоры похожи на монеты. Такая одежда привлекает финансовую удачу. Ее можно надевать во время шопинга либо на работу.

Люди, которые часто носят одежду с таким узором, реже разочаровываются в покупках, чаще получают повышение. В сочетании с финансовыми талисманами результат будет еще более позитивным.

Остроугольные фигуры

Треугольники, ромбы и квадраты помогают чувствовать себя бодрее, особенно если в этот день магнитная буря, Полнолуние или плохая погода. Остроугольные фигуры отпугивают дурные мысли, делают человека более позитивным.

Также данный тип узоров повышает красноречие, помогает быстрее находить решение сложных проблем.

Абстрактные узоры

Есть узоры, понять форму которых невозможно. Это абстрактные пятна и фигуры, которые тоже могут быть полезными. Они помогают человеку, который носит такую одежду, не поддаваться манипуляциям.

Также подобные узоры помогают сохранять ясность ума, усиливают творческий потенциал. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют надевать одежду с такими узорами тем, кто изучает иностранные языки и хочет отвлечься от рутины.

Этнический мотив

Это могут быть руны, мандалы, иероглифы и так далее. Такие узоры лучше выбирать тем, кто понимает, что они обозначают, и сознательно хочет транслировать это значение в мир.

Например, мандалы на одежде помогают человеку лучше понимать его собственное «я», подсказывают наикратчайшие пути достижения целей. У каждого этнического узора свои особенности, с которыми стоит ознакомиться заранее, прежде чем носить такую одежду.

Растительные мотивы

Узоры в виде растений придают человеку здоровья. Люди, носящие одежду с растительным орнаментом, меньше устают от физических нагрузок.

Также подобные рисунки на одежде повышают эмпатию, помогают бороться с комплексами и страхами, улучшают сон и отдых.