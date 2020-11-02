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В бундестаге предложили создать механизм предотвращения конфликтов между Россией и ФРГ

В бундестаге предложили создать механизм предотвращения конфликтов между Россией и ФРГ

Необходимо создать механизм для предотвращения конфликтных ситуаций между Россией и Германией, заявил депутат бундестага, председатель германо-российской парламентской группы дружбы Робби Шлунд. Об этом сообщает ТАСС.

«Считаю, очень хорошей идеей было бы создать механизм для предотвращения конфликтов. Это не просто мера укрепления доверия, но это специальный механизм, который должен быть задействован именно тогда, когда возникают проблемы между нашими двумя странами», — сказал Шлунд по итогам встречи немецкой делегации с комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, которая прошла в Москве.

Шлунд заявил, что вместе с коллегами будет прикладывать усилия к созданию механизма предотвращения конфликтов. Также для укрепления российско-германских отношений он призвал работать в рамках германо-российской парламентской группы дружбы по таким темам, как политика, культура и здравоохранение.

Член думской комиссии по борьбе с иностранным вмешательством Адальби Шхагошев заявил, что в рамках механизма российские и германские парламентарии могли бы обмениваться решениями в области борьбы с терроризмом. Ранее Россия уже предлагала сформировать списки террористов и сблизить законодательства стран в сфере антитеррора, напомнил депутат.

По его словам, главное, чтобы германские депутаты приложили максимум усилий, чтобы при решении каких-то глобальных задач никто не мог мешать германскому правительству, германскому парламенту. «Мы им советуем принимать решения также исходя из национальных интересов, как Россия это делает, не оборачиваясь на Америку и другие силы, даже на консолидированное решение ЕС, когда речь идет о безопасности и защите национальных интересов», — сказал Шхагошев.

Ранее немецкие парламентарии выступили за сохранение конструктивного диалога между Россией и Германией. Также члены германо-российской парламентской группы Бундестага предложили сделать встречи по видеосвязи для обсуждения вопросов двусторонних отношений регулярными, не реже одного раза в два месяца.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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