В Италии за сутки выявили больше 22 тысяч случаев COVID-19

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

За сутки в Италии выявили 22 253 новых случая COVID-19 — на 7654 случая меньше, чем днём ранее. При этом более чем на 47 тысяч сократилось число сделанных анализов, сообщило министерство здравоохранения страны.

Заразившиеся обнаружены во всех областях, но больше всего в Ломбардии — 5278, Кампании — 2861, Тоскане — 2009 и Пьемонте — 2003. Наличие вируса в Италии на сегодня точно установлено у 396 512 человек. Из них госпитализированы с симптомами заболевания 19 840 человек (плюс 938 за сутки).

В отделениях интенсивной терапии проходят лечение 2022 тяжелобольных (плюс 83). Ещё 344 650 бессимптомных носителей COVID-19 находятся на карантине или в домашней самоизоляции (плюс 17 372).

Выздоровели за сутки 3637 человек, общее число вылечившихся достигло 296 017. Также за сутки умерли 233 больных. В Италии COVID-19 слал причиной смерти уже 39 059 человек.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом 731 588 человек, включая умерших и выздоровевших.