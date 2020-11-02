В Кировском экономико-правовом лицее открыты сетевые профильные классы для школьников региона

Алексей Вольцев

Кировский экономико-правовой лицей сформировал два новых сетевых профильных класса для школьников региона, сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

В этом году количество зачисленных в эти классы учащихся выросло с 39 до 59 человек. Ребята будут изучать экономику и право, для них также будут организованы элективные курсы по проблемным вопросам обществознания.

«Это направление очень востребовано учащимися, поскольку для поступления в вузы по выбранному профилю обществознание является обязательным предметом и набранные при сдаче ЕГЭ баллы могут сыграть решающую роль», – уточняется в информационном релизе.

Занятия проходят в дистанционной форме два дня в неделю. Во время школьных каникул ребята также выполняли диагностические работы, прошли дополнительные практические занятия по обществознанию и по запросам учащихся были организованы консультации по профильной математике и подготовке к итоговому сочинению по русскому языку.

В прошлом году в Кировской области на базе семи профильных ресурсных центров – государственных школ, которые являются ведущими в организации работы по углубленному изучению отдельных предметов, начали работу сетевые профильные классы. Центры работают со школьниками всей области, чтобы каждый ребенок смог получить качественное профильное и предпрофильное образование независимо от места его жительства. В прошлом году такой формат обучения выбрали более 170 школьников. В 2020/21 учебном году в сетевые классы зачислили более 300 старшеклассников.