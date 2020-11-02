В Лондоне хотят, чтобы Путин прибыл на 26-й саммит по климату
В Британии надеются, что президент России Владимир Путин примет участие в конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая состоится через год. Об этом сегодня, 2 ноября, заявила посол Соединенного Королевства в Москве Дебора Броннерт на онлайн-конференции «Год до COP-26: как государства подходят к решению проблемы изменения климата».
Броннерт также отметила, что поскольку Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату, то она безусловно будет приглашена на конференцию.
Как сообщало ИА Newstes , 26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата изначально была запланирована на 9—19 ноября 2020 года в городе Глазго, но в мае этого года ее перенесли на 1—12 ноября 2021 года.
12 декабря 2015 года, по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата, страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. В России соглашение вступило в силу в ноябре 2019 года. Документ, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.