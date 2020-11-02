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В Лондоне хотят, чтобы Путин прибыл на 26-й саммит по климату

В Лондоне хотят, чтобы Путин прибыл на 26-й саммит по климату

В Британии надеются, что президент России Владимир Путин примет участие в конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая состоится через год. Об этом сегодня, 2 ноября, заявила посол Соединенного Королевства в Москве Дебора Броннерт на онлайн-конференции «Год до COP-26: как государства подходят к решению проблемы изменения климата».

«Мы приветствуем недавний призыв президента России Владимира Путина принять решительные меры и привлечь больше внимания к проблеме изменения климата, — сказала она. — Надеемся, что он присоединится к нашему саммиту, чтобы озвучить новые амбициозные задачи по сокращению выбросов парниковых газов».

Броннерт также отметила, что поскольку Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату, то она безусловно будет приглашена на конференцию.

Как сообщало ИА Newstes , 26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата изначально была запланирована на 9—19 ноября 2020 года в городе Глазго, но в мае этого года ее перенесли на 1—12 ноября 2021 года.

12 декабря 2015 года, по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата, страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. В России соглашение вступило в силу в ноябре 2019 года. Документ, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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