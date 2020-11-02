В Приморье полицейские спасли от пожара 18 человек
Двое полицейских в городе Находка Приморского края спасли от пожара 18 человек, эвакуировав их из горящего дома до приезда пожарных.
Как сообщила пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю, в полицию позвонила соседка хозяев загоревшейся квартиры. Она сообщила, что из-за сильного задымления люди самостоятельно выбраться из дома не могут. Через пять минут на место прибыли находившиеся на дежурстве сержанты полиции Владислав Гурницкий и Сергей Щапов.
Забравшись по оконным решеткам на второй этаж, где дым отрезал жильцам выход, полицейские эвакуировали из квартиры женщину, ее супруга и собаку.
Прибывшие пожарные расчеты потушили возгорание. Хозяйка квартиры, где начался пожар, погибла.