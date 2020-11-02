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В Приморье полицейские спасли от пожара 18 человек

В Приморье полицейские спасли от пожара 18 человек

Двое полицейских в городе Находка Приморского края спасли от пожара 18 человек, эвакуировав их из горящего дома до приезда пожарных.

Как сообщила пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю, в полицию позвонила соседка хозяев загоревшейся квартиры. Она сообщила, что из-за сильного задымления люди самостоятельно выбраться из дома не могут. Через пять минут на место прибыли находившиеся на дежурстве сержанты полиции Владислав Гурницкий и Сергей Щапов.

«Из окна второго этажа вырывалось пламя, дым шел из окон соседних квартир. Полицейские обесточили дом, отключив электрический рубильник. Не дожидаясь приезда пожарных, они стали оповещать жильцов о необходимости покинуть квартиры, помогая людям выйти на улицу», — говорится в сообщении.

Забравшись по оконным решеткам на второй этаж, где дым отрезал жильцам выход, полицейские эвакуировали из квартиры женщину, ее супруга и собаку.

Прибывшие пожарные расчеты потушили возгорание. Хозяйка квартиры, где начался пожар, погибла.

«Руководством УМВД России по Приморскому краю рассматривается вопрос о поощрении Владислава Гурницкого и Сергея Щапова за спасение людей на пожаре», — отметили в пресс-службе УМВД.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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