В продаже ANEX Tour появились горнолыжные туры на Южный Урал

Лидия Мартынова

Туроператор ANEX Tour открыл продажу горнолыжных туров на Южный Урал на базе регулярных перелетов в Магнитогорск из трех регионов. Рассказываем, какие курорты представлены в ассортименте туроператора, и в какую сумму обойдутся заезды в декабре и на новогодние даты.

ПАКЕТНЫЕ ТУРЫ НА ЮЖНЫЙ УРАЛ ДОСТУПНЫ ИЗ ТРЕХ ГОРОДОВ

Туроператор ANEX Tour открыл продажу туров на горнолыжные курорты Абзаково, Мраткино и Банное (все - Башкирия) на регулярных рейсах из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска с прилетом в Магнитогорск.

Из Москвы пакетные туры сформированы на базе рейсов авиакомпаний Nordwind и «Аэрофлот» (вылеты ежедневно, программа стартует со 2 ноября). Цена за тур в декабре с вылетом из Москвы, на 7 ночей, с проживанием на завтраках (отель «Тау-Таш») начинается от 45 035 р. на двоих. Новогодний тур на 7 ночей на завтраках обойдется от 51 299 р. на двоих.

Заезды из Новосибирска в Магнитогорск запланированы два раза в неделю на крыльях S7. Недельные туры с перелетом из Новосибирска обойдутся в декабре от 37 189 р. на двоих. Пакетный тур с заездом на новогодние праздники стоит от 52 799 р. на двоих.

Туры из Санкт-Петербурга возможны с одной стыковкой (по выбору). Пакетные туры из Санкт-Петербурга в декабре на 7 ночей (завтраки) стартуют от 47 827 р. на двоих; стоимость новогодних заездов на 7 ночей начинается от 54 091 р. на двоих.

Также туроператор предлагает туры только с наземным обслуживанием, ориентированные на жителей регионов, откуда можно добраться до южноуральских горнолыжных курортов самостоятельно.

Во все туры включена спортивная медицинская страховка (при желании страховку можно заменить на обычную). Для удобства туристов доступна услуга индивидуального трансфера за доплату.

КАКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И СЕРВИС ЕСТЬ НА ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТАХ ЮЖНОГО УРАЛА

Как рассказали представители ANEX Tour, горнолыжные курорты Южного Урала рассчитаны на широкую аудиторию и предлагают различные варианты катания.

Карта Абзаково

Так, трассы горнолыжного центра «Абзаково» находятся у подножья восточных склонов южно-уральского хребта, что защищает их от сильных ветров. В Абзаково - 13 горнолыжных трасс всех категорий сложности общей протяженностью почти 16 км. Кроме трасс для сноубордистов и лыжников, проложены маршруты для беговых лыж и снегоходов.

На курорте работают система искусственного оснежения и биатлонный центр. На территории комплекса расположен оздоровительно-медицинский центр, открыты бани и сауны, детский комплекс и зоопарк.

Карта Мраткино

Горнолыжный центр «Мраткино» расположен в черте города Белорецк. Здесь развитая инфраструктура отдыха, 8 трасс, 4 подъемника гондольного типа, система искусственного оснежения, работает горнолыжная школа.

Карта Банного

Горнолыжный центр «Банное» находится на берегу озера Банное в заповедной зоне. Комплекс имеет современные подъемники и трассы различного уровня сложности, есть система искусственного оснежения. Для гостей работает сноупарк, детский парк «Медвежонок», доступно катание на тюбингах и снегоходах.