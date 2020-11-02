Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В продаже ANEX Tour появились горнолыжные туры на Южный Урал

В продаже ANEX Tour появились горнолыжные туры на Южный Урал

Туроператор ANEX Tour открыл продажу горнолыжных туров на Южный Урал на базе регулярных перелетов в Магнитогорск из трех регионов. Рассказываем, какие курорты представлены в ассортименте туроператора, и в какую сумму обойдутся заезды в декабре и на новогодние даты. 


ПАКЕТНЫЕ ТУРЫ НА ЮЖНЫЙ УРАЛ ДОСТУПНЫ ИЗ ТРЕХ ГОРОДОВ

Туроператор ANEX Tour открыл продажу туров на горнолыжные курорты Абзаково, Мраткино и Банное (все - Башкирия) на регулярных рейсах из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска с прилетом в Магнитогорск.

Из Москвы пакетные туры сформированы на базе рейсов авиакомпаний Nordwind и «Аэрофлот» (вылеты ежедневно, программа стартует со 2 ноября). Цена за тур в декабре с вылетом из Москвы, на 7 ночей, с проживанием на завтраках (отель «Тау-Таш») начинается от 45 035 р. на двоих. Новогодний тур на 7 ночей на завтраках обойдется от 51 299 р. на двоих.

Заезды из Новосибирска в Магнитогорск запланированы два раза в неделю на крыльях S7. Недельные туры с перелетом из Новосибирска обойдутся в декабре от 37 189 р. на двоих. Пакетный тур с заездом на новогодние праздники стоит от 52 799 р. на двоих.

Туры из Санкт-Петербурга возможны с одной стыковкой (по выбору). Пакетные туры из Санкт-Петербурга в декабре на 7 ночей (завтраки) стартуют от 47 827 р. на двоих; стоимость новогодних заездов на 7 ночей начинается от 54 091 р. на двоих.

Также туроператор предлагает туры только с наземным обслуживанием, ориентированные на жителей регионов, откуда можно добраться до южноуральских горнолыжных курортов самостоятельно.

Во все туры включена спортивная медицинская страховка (при желании страховку можно заменить на обычную). Для удобства туристов доступна услуга индивидуального трансфера за доплату.


КАКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И СЕРВИС ЕСТЬ НА ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТАХ ЮЖНОГО УРАЛА

Как рассказали представители ANEX Tour, горнолыжные курорты Южного Урала рассчитаны на широкую аудиторию и предлагают различные варианты катания.

Карта Абзаково

Так, трассы горнолыжного центра «Абзаково» находятся у подножья восточных склонов южно-уральского хребта, что защищает их от сильных ветров. В Абзаково - 13 горнолыжных трасс всех категорий сложности общей протяженностью почти 16 км. Кроме трасс для сноубордистов и лыжников, проложены маршруты для беговых лыж и снегоходов.

На курорте работают система искусственного оснежения и биатлонный центр. На территории комплекса расположен оздоровительно-медицинский центр, открыты бани и сауны, детский комплекс и зоопарк.

Карта Мраткино

Горнолыжный центр «Мраткино» расположен в черте города Белорецк. Здесь развитая инфраструктура отдыха, 8 трасс, 4 подъемника гондольного типа, система искусственного оснежения, работает горнолыжная школа.

Карта Банного

Горнолыжный центр «Банное» находится на берегу озера Банное в заповедной зоне. Комплекс имеет современные подъемники и трассы различного уровня сложности, есть система искусственного оснежения. Для гостей работает сноупарк, детский парк «Медвежонок», доступно катание на тюбингах и снегоходах.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

МИД РФ опровергло информацию о гибели российских пограничников в Армении
МИД РФ опровергло информацию о гибели российских пограничников
Мясников отметил Москву на фоне "погрузившейся во мрак" Европы
Мясников отметил Москву на фоне "погрузившейся во мрак" Европы
PGNiG подала новую заявку "Газпрому" на снижение цены газа
PGNiG подала новую заявку "Газпрому" на снижение цены газа
В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС
В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС
Здравствуй, шина, Новый год: в России ужесточат требования к авторезине
Здравствуй, шина, Новый год: в России ужесточат требования
Жители Хабаровска засняли над городом НЛО
Жители Хабаровска засняли над городом НЛО
Любимова: дирижер Ведерников прославлял русскую классическую музыку
Любимова: дирижер Ведерников прославлял русскую классическую музыку
Гороскоп Василисы Володиной на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года
18 бьютихаков от королевских особ, чтобы выглядеть прекрасно в любой момент
18 бьютихаков от королевских особ, чтобы выглядеть прекрасно в любой
Клишас объяснил новые ограничения для сенаторов
Клишас объяснил новые ограничения для сенаторов
Названа страна-лидер антирейтинга по уровню смертности от коронавируса
Названа страна-лидер антирейтинга по уровню смертности от коронавируса
В России вступили в силу несколько важных изменений для водителей
В России вступили в силу несколько важных изменений для водителей

Топ на сегодня

Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан к сотрудничеству с Минской группой
Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан к сотрудничеству с Минской
В России снова установлен антирекорд по зараженным Covid-19: 18665 за сутки
В России снова установлен антирекорд по зараженным Covid-19: 18665
Количество погибших от Covid-19 в Москве приближается к 7 000
Количество погибших от Covid-19 в Москве приближается к 7 000
Путин внес поправки в Госдуму, позволяющие экс-президенту стать сенатором
Путин внес поправки в Госдуму, позволяющие экс-президенту стать
Состояние экономики Евросоюза под второй волной коронавируса: статистика
Состояние экономики Евросоюза под второй волной коронавируса:

Еще по теме

В продаже появились пакетные туры на Занзибар на прямом регулярном рейсе
ANEX Tour расширяет географию рейсов из регионов в Анапу
На новогодние каникулы в Калининград полетят чартеры ANEX Tour
ANEX Tour предложил недельные туры в Геленджик от 28 тыс. рублей на двоих