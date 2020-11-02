В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС

Лидия Мартынова

В России с понедельника автомобили, выпущенные в странах Евразийского экономического союза, регистрируются только при наличии электронных паспортов транспортных средств (ПТС).

Эта норма следует из решения коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 13 октября 2020 года №124 "О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 сентября 2015 г. №122".

При этом до 31 марта допускается оформление ПТС по форме и в соответствии с правилами, установленными законами Белоруссии, Казахстана и Киргизии, не учитывающее новые формы ПТС и его электронной формы (с иным перечнем сведений об автомобиле).

До 31 марта эти страны должны через национальных операторов предоставлять в систему электронных паспортов по запросу сведения о таможенном документе и таможенных ограничениях в отношении выпущенных автомобилей при оформлении электронных паспортов на автомобили в РФ, а также предоставлять в систему сведения о совершенных ранее регистрационных действиях на автомобиль, на который оформлен электронный паспорт.