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В сельскохозяйственном техникуме Архангельской области открылись новые мастерские

В сельскохозяйственном техникуме Архангельской области открылись новые мастерские

В сельскохозяйственном техникуме имени Г.И. Шибанова, расположенном в г. Вельске Архангельской области, были  открыты новые мастерские, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Архангельской области. 

Открытие новых мастерских стало возможным благодаря участию техникума в конкурсном отборе, проведенном в 2019 году Министерством просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». 

Техникум стал одним из победителей конкурсного отбора по направлению «Обслуживание транспорта и логистика». В результате были созданы мастерские по следующим компетенциям: обслуживание грузовой техники, обслуживание тяжелой техники, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, кузовной ремонт, окраска автомобилей.

Все мастерские оснащены в соответствии с требованиями Министерства просвещения Российской Федерации и Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Общий объем финансирования проекта составил более 40 миллионов рублей: 30 миллионов рублей – средства федерального бюджета, 3,6 миллиона рублей – средства областного бюджета, выделенные в рамках софинансирования проекта, и 6,6 миллиона рублей – средства областного бюджета, выделенные техникуму дополнительно для выполнения ремонтных работ в мастерских, а также внебюджетные средства техникума. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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