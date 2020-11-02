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В Сергиевом Посаде женщина выкинула умирать на улицу новорожденную дочь

В Сергиевом Посаде женщина выкинула умирать на улицу новорожденную дочь

В Сергиевом Посаде женщина выкинула на улицу новорожденную дочь. Ребенок, которому было не больше четырех дней, замерз насмерть. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«30 октября в Хотьково возле одного из домов по улице 1-я Хотьковская местным жителем обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола, завернутое в пеленку и куртку. По данным эксперта, младенцу от рождения 3−4 дня, и смерть его наступила от общего переохлаждения организма», — пояснила она.

По факту убийства матерью ребенка возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция устанавливает личность матери.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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