В Сергиевом Посаде женщина выкинула умирать на улицу новорожденную дочь

Влада Некрасова

В Сергиевом Посаде женщина выкинула на улицу новорожденную дочь. Ребенок, которому было не больше четырех дней, замерз насмерть. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«30 октября в Хотьково возле одного из домов по улице 1-я Хотьковская местным жителем обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола, завернутое в пеленку и куртку. По данным эксперта, младенцу от рождения 3−4 дня, и смерть его наступила от общего переохлаждения организма», — пояснила она.

По факту убийства матерью ребенка возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция устанавливает личность матери.